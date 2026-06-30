Home > क्राइम > Raja Raghuvanshi Murder Case: ‘सोनम-सिया जैसी औरतें…’ खुलेआम बाहर घूम रही सोनम रघुवंशी, राजा का परिवार लगा रहा इंसाफ की गुहार

Raja Raghuvanshi Murder Case: ‘सोनम-सिया जैसी औरतें…’ खुलेआम बाहर घूम रही सोनम रघुवंशी, राजा का परिवार लगा रहा इंसाफ की गुहार

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की जमानत रद्द करने की याचिका शिलांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. फैसले से मृतक के परिजनों में नाराजगी है और वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 10:43:54 AM IST

sonam raghuvanshi
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Honeymoon Murder Case | Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरे देश को दहला कर रख दिया था. इस हत्याकांड की आरोपी सोनम को शिलांग हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. यानी अब सोनम को जमानत मिल सकती है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मृतक राजा रघुवंशी का परिवार काफी उदास और आक्रोश से भरा हुआ है. इस दौरान राजा के माता-पिता का दुख भी सामने आया. उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. 

मां का फूटा गुस्सा 

बेटे राजा को खोने के बाद मां उमा रघुवंसी कोर्ट के फैसले से काफी ज्यादा निराश हैं. उन्होंने रोते हुए कहा कि ‘सोनम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी. उसे हमेशा जेल की सलाखों के पीछे होना था. हमें उम्मीद थी कि जमानत खारिज हो जाएगी और वह वापस जेल चली जाएगी. लेकिन मेरे बेटे के इंसाफ नहीं मिला. कानून से मेरा विश्वास उठ गया है.’ मां उमा रघुवंशी ने कहा कि ‘सोनम ने अपने पति को मार डाला और फिर आज बाहर घूम रही है. सोनम को बेल मिल चुकी है. बाकी हत्यारे राज, आकाश और आनंद भी जल्द छूट जाएंगे. सोनम की तरह सिया ने भी हत्या की. आज सोनम बाहर आएगी और कल सिया भी बाहर आ जाएगी.’ उन्होंने अंत में कहा कि ‘सोनम-सिया जैसी लड़कियों का हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि इन्हें सजा नहीं मिल पा रही है. ऐसे केस लगातार बढ़ रहे हैं, जब राजा को न्याय नहीं मिला, तो केतन को कैसे न्याय मिलेगा.’

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क्या बोले राजा रघुवंशी के पिता?

राजा के पिता अशोक रघुवंसी ने कहा कि “पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण सोनम को बेल मिली है. सरकार ने भी अपनी आंखे बंद की हुई हैं. इसी कारण आज पतियों की जान जा रही है. सरकार इस तरह की औरतों को कब तक छूट देती रहेगी?” उन्होंने आगे कहा कि ‘हम हाईकोर्ट में भले ही हार गए हों, लेकिन चुप बैठने वालों में से नहीं है. सोनम की जमानत खारिज होनी चाहिए. हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे.’

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राजा रघुवंशी हत्याकांड

12 मई, 2025 को शादी करने वाला यह कपल 23 मई को मेघालय में अपने हनीमून के दौरान लापता हो गया. उन्हें आखिरी बार नोंग्रियाट में एक होमस्टे से चेक आउट करते हुए देखा गया था. कुछ दिनों बाद, उनका किराए का स्कूटर सोहरारिम के पास लावारिस हालत में मिला. फिर, 2 जून को, उनके लापता होने के लगभग 10 दिन बाद, राजा की बॉडी ईस्ट खासी हिल्स में वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिली. उनकी पत्नी, आरोपी सोनम रघुवंशी 8 जून तक लापता थी. वह वाराणसी-गाजीपुर मेन रोड पर एक ढाबे के पास मिली. बाद में, मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम, 21 साल के राज कुशवाहा के साथ अपने पति की हत्या के मुख्य संदिग्धों में से एक मानी जा रही थी. राज्य पुलिस ने इस मामले में पहले ही 700+ पेज की चार्जशीट फाइल कर दी है, हत्या सोनम और उसके कथित प्रेमी कुशवाहा ने पहले से प्लान की थी. 

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Tags: honeymoon murder caseHusband Murder Case Crimeraja raghuvanshisonam raghuvanshi
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