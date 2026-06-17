Sonam Raghuvanshi: सोनम के बाहर आते ही क्यों डर गई राजा की मां? बोलते हुए भी थर-थर कांप रहे थे होंठ

Sonam Raghuvanshi: इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिज़नेसमैन राजा रघुवंशी को उनके हनीमून के दौरान शिलांग की एक खाई में धक्का देकर मार दिया गया था. इस घटना के लगभग एक साल बाद, उनकी पत्नी और हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. दरअसल, वो चाहती हैं कि आप अफ़वाहों पर यकीन करना बंद कर दें. ‘ईस्ट मोजो’ (EastMojo) को दिए एक इंटरव्यू में, सोनम जो अभी ज़मानत पर बाहर हैं और शिलांग में रह रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके बारे में कही जा रही सभी बातें झूठी हैं और लोगों से अपील की कि वो अभी कोई राय न बनाएं. लेकिन जब वो बात कर रही थीं, तब जिन सवालों का जवाब देने से उन्होंने इनकार किया. जैसे उनके खर्च, उनके रहने की सही जगह और उन पर लगे आरोपों का घेरा. वो सवाल ही उनकी कहानी बयां कर रहे थे.

यह इंटरव्यू सोनम की ज़मानत से जुड़े नए विवाद के कुछ दिनों बाद आया, जब कोर्ट से बाहर निकलते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया था. इंटरनेट यूज़र्स ने तुरंत उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो उन्होंने देखीं उनकी मुस्कान, उनका हुलिया, हाथ में मोबाइल फ़ो और इंटरनेट ने वही किया जो वो सबसे बेहतर करता है. लोगों ने उन पर राय बना ली. ऐसे माहौल में, सोनम का पहली बार मीडिया के सामने आने का फ़ैसला उतना ही सोच-समझकर लिया गया था, जितना कि सावधानी से.

सोनम ने असल में क्या कहा?

‘ईस्ट मोजो’ से बात करते हुए, सोनम ने अपने जवाब छोटे और बचाव वाले अंदाज़ में दिए. उन्होंने कहा, “मुझे मिली ज़मानत की शर्तों का मैंने हमेशा पालन किया है, और मैं कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करूंगी.” ज़मानत मिलने के बाद वो कहाँ रह रही हैं, इस पर उन्होंने पुष्टि की कि वो शिलांग में हैं और शहर छोड़कर कहीं नहीं गई हैं. लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी सही जगह बताने से इनकार कर दिया. वो अपने खर्चों का इंतज़ाम कैसे कर रही हैं, इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया. इसे लेकर सोनम ने कहा कि “मैं उनके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती. यह मेरा निजी मामला है.”

क्या नेपाल जा रही थी सोनम?

अभी चल रही सबसे बड़ी अफ़वाह है कि वो शिलांग छोड़कर इंदौर जाने की योजना बना रही हैं. इस पर उन्होंने साफ़ कहा: “नहीं, अभी इंदौर जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि मेरा केस यहाँ चल रहा है. जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी.” और लोगों की राय पर, जो पिछले साल केस सामने आने के बाद से ही उनके ख़िलाफ़ रही है, उन्होंने कोई बात नहीं की. “मेरा केस अभी ट्रायल स्टेज पर है. इसलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती. बता दें कि गंभीर आरोप है कि सोनम अपने वकील, एडवोकेट सुदीप राणा की मदद से नेपाल भाग गई थीं. इसके जवाब सोनम ने नहीं, बल्कि खुद वकील ने दिया और इन आरोपों का कड़ा विरोध किया. राणा ने ‘ईस्ट मोजो’ से कहा, “सिर्फ़ इसलिए कि मैं नेपाली हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नेपाल से हूँ.” उन्होंने बताया कि इंटरव्यू वाले दिन वे और सोनम दोनों ही शिलांग में, कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे.

“How did Sonam come out?” “She masterminded my son’s murder how can she get bail? We want a CBI investigation” – Victim Raja Raghuvanshi’s Mother 😳 Sonam Raghuvanshi was denied bail by the court on three earlier occasions but secured it in her fourth appeal. Court has… https://t.co/nNKPvqxNQJ pic.twitter.com/VMMZd21P2C — News Algebra (@NewsAlgebraIND) April 28, 2026

Bhagwant Mann Viral Video: सिख गुरुओं के साथ वीडियो में घटिया हरकत करता हुआ शख्स कौन? भगवंत मान या फिर कोई और…

क्यों डर गई राजा की मां?

जहां सोनम बहुत सोच-समझकर बोल रही थीं, वहीं राजा की मां उमा रघुवंशी ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने लगभग एक साल बाद सोनम को वीडियो में देखा, तो उन्हें हैरानी हुई कि वो कितनी बदल गई थीं और कितनी बेफिक्र लग रही थीं. उमा ने कहा, “ऐसा लगता है कि इस सब का उन पर कोई असर नहीं हुआ है. वो पूरी तरह बदल गई हैं. उमा ने एक ऐसी चिंता भी जताई जो राजा के परिवार के कई लोगों को है कि अब जब सोनम जेल से बाहर आ गई हैं और परिवार के सदस्य उनके समर्थन में जुटे हैं, तो कुछ भी हो सकता है. उन्होंने कहा, “उनके भाई, उनके माता-पिता, उनके मायके वाले सभी उनकी मदद करने में लगे हैं. मुझे डर है कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ, वही हमारे साथ भी हो सकता है. उमा यहीं नहीं रुकीं. कोर्ट से बाहर निकलते समय सोनम के गले में एक लॉकेट दिखा, जिस पर दुखी मां की नज़र गई. उमा ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, “अगर उन्हें लॉकेट ही पहनना था, तो उन्होंने मंगलसूत्र क्यों पहना?” उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि सोनम के रिश्तेदारों ने तांत्रिक तरीके से उन्हें वह लॉकेट पहनाया हो.

RBI Vacancy: 150000 सैलरी की चाहिए नौकरी, तो आरबीआई में फटाफट करें आवेदन, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा