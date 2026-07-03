Railway Station Girl Assult: एक साल से किसको तलाश रही है पुलिस, स्टेशन पर लड़की को बनाया था शिकार

Railway Station Girl Assult: ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (BTP) सरे (Surrey) के गिल्डफ़ोर्ड रेलवे स्टेशन पर 17 साल की लड़की के साथ हुए गंभीर यौन हमले के मामले की जांच कर रही है. जांच के सिलसिले में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीरें जारी की हैं जिनकी पहचान वे करना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना 19 जनवरी 2025 को शाम करीब 7:00 बजे (GMT) हुई थी. पुलिस की जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने दोस्तों के साथ गिल्डफ़ोर्ड स्टेशन की ओर जा रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया. शुरुआत में हुई एक छोटी सी बातचीत जल्द ही बेहद परेशान करने वाली स्थिति में बदल गई.

जांचकर्ताओं का कहना है कि वह व्यक्ति पहले उस ग्रुप के पास आया और उस किशोरी को अपने साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की. फिर उसने यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने साफ तौर पर ठुकरा दिया. मना करने के बावजूद स्थिति तब और बिगड़ गई जब उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे स्टेशन के प्रवेश द्वार के बाहर उसके दोस्तों से अलग कर दिया. पुलिस की चल रही जांच के अनुसार इसी समय लोगों की नज़र से दूर वह हमला हुआ. बाद में पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास वापस पहुंचने में कामयाब रही, जो स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास ही उसका इंतज़ार कर रहे थे. इसके बाद उसने घटना की सूचना दी, जिससे मामले की औपचारिक पुलिस जांच शुरू हुई.

पुलिस ने तस्वीर जारी की और जानकारी के लिए अपील की

संदिग्ध का पता लगाने की कोशिशों के तहत BTP के जासूसों ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीरें जारी की हैं, जिनके बारे में उनका मानना ​​है कि उनके पास इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी हो सकती है. अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि वे उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, चाहे वह गवाह के तौर पर हो या संभावित संदिग्ध के तौर पर क्योंकि वह उस शाम हुई घटनाओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है. जांच का नेतृत्व कर रहे डिटेक्टिव सार्जेंट निक थॉम्पसन ने इस मामले को बेहद परेशान करने वाला बताया और पुष्टि की कि विशेषज्ञ अधिकारी पीड़िता और उसके परिवार की मदद कर रहे हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जांच जारी है और जांचकर्ता कई पहलुओं पर काम कर रहे हैं.

DS थॉम्पसन के अनुसार दोषी व्यक्ति ने एक कमज़ोर युवा पीड़िता को निशाना बनाया और “गंभीर और सदमा पहुंचाने वाला हमला” किया. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे जारी की गई तस्वीर वाले व्यक्ति को पहचानते हैं, तो सामने आएं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि छोटी-छोटी जानकारी भी जांच के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है.

जारी जांच और जनता से अपील

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने अपराधी को सज़ा दिलाने और कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़िता को लगातार मदद मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को दोहराया है. अधिकारी सभी उपलब्ध सबूतों की जांच कर रहे हैं और गवाहों या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास ज़रूरी जानकारी हो, तुरंत संपर्क करने का आग्रह किया है. यह अपील गंभीर अपराधों को सुलझाने में जनता की मदद के महत्व पर ज़ोर देती है, खासकर उन अपराधों के मामले में जो भीड़-भाड़ वाली जगहों पर होते हैं, जहां कई गवाह मौजूद हो सकते हैं.

19 जनवरी 2025 की शाम को जो भी व्यक्ति गिल्डफ़ोर्ड स्टेशन इलाके में था, या जो पुलिस की तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति को पहचानता है, उससे आग्रह है कि वह जल्द से जल्द ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से संपर्क करे. इस मामले की जांच अभी भी जारी है.