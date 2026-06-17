Raigarh Crime News: दोस्ती से इश्क का चढ़ा परवान, फिर प्रेमी को आया गुस्सा, प्रेमिका के साथ कर दिया कांड

Raigarh Crime News: रायगढ़ जिले के रोहा तालुका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यहां एक 20 वर्षीय युवती की उसके ही प्रेमी द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद आरोपी युवक ने भी आत्महत्या कर ली. यह पूरी घटना एक साधारण कहासुनी के बाद हिंसा में बदल गई, जिसने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया.

जानकारी के अनुसार, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. वे अक्सर एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे और उनका रिश्ता गांव में भी सामान्य माना जाता था. लेकिन इस रिश्ते का अंत इतनी भयावह घटना में होगा, किसी ने नहीं सोचा था.

मामूली बहस ने लिया हिंसक रूप

पुलिस के शुरुआती जांच के मुताबिक, सोमवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्की बहस हो गई. यह बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और युवक के गुस्से ने स्थिति को बिगाड़ दिया. गुस्से में आकर उसने युवती के साथ मारपीट की और बाद में उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अपराधबोध में लिया आत्मघाती कदम

घटना के बाद जब युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह मानसिक रूप से टूट गया. डर और पछतावे में उसने घर में मौजूद नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल कर पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. इस प्रकार यह मामला एक डबल ट्रैजेडी में बदल गया.

हाल ही में हुई थी आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती

सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक हाल ही में आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ था और प्रशिक्षण पूरा कर गांव लौटा था. हालांकि, अब जानकारी सामने आई है कि यह घटना उसके गांव लौटने के बाद हुई. इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पंचनामा करने के बाद दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया गया. शवों को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए रोहा के सरकारी अस्पताल भेजा गया है.

रोहा पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया गया है और पुलिस इंस्पेक्टर मारुति पाटिल की टीम घटना की आगे की जांच कर रही है. इस घटना से रोहा तालुका में हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच के बाद ही घटना के पीछे की और जानकारी सामने आएगी.