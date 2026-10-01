Pyaar mein Maut: तीन साल का रिश्ता टूटा, विवाद बढ़ा और फिर हुआ जानलेवा हमला, 19 वर्षीय युवक की मौत

Pyaar mein Maut: पंजाब के गुरदासपुर जिले में 19 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है. परिवार का आरोप है कि युवक पर कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया था. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है.

मृतक की पहचान खोखरा गांव निवासी तेजिंदर सिंह के रूप में हुई है. परिवार के मुताबिक, 18 सितंबर को हमले के बाद उसकी हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर था और 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई.

रिश्ते के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला

परिवार का दावा है कि तेजिंदर करीब तीन साल से एक लड़की के संपर्क में था. दोनों के बीच संबंधों में तनाव तब बढ़ा, जब तेजिंदर ने कथित तौर पर रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. परिवार के अनुसार, इसके बाद दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ. रिश्तेदारों ने कुछ मुलाकातों और बहसों का भी जिक्र किया है. हालांकि, इन घटनाओं और हमले के बीच संबंध की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

परिवार ने नौ युवकों पर लगाया हमले का आरोप

परिवार का आरोप है कि 18 सितंबर को तेजिंदर को मिलने के लिए बुलाया गया था. उनका दावा है कि वहां पहुंचने के बाद कई युवकों ने उस पर हमला कर दिया. परिजनों के मुताबिक, उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. परिवार ने हमले में करीब नौ युवकों के शामिल होने का आरोप लगाया है. पुलिस अब कथित हमलावरों की भूमिका और घटना के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

नाबालिग आरोपी पुलिस हिरासत में

पुलिस ने मामले में एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. परिवार का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने हमले के लिए पैसे देने की बात कही, हालांकि कथित तौर पर उसका कहना था कि उसने हत्या के लिए नहीं कहा था. यह दावा फिलहाल जांच का हिस्सा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

तेजिंदर के परिजनों ने मामले में शामिल बताए जा रहे सभी लोगों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वे अंतिम संस्कार को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे.

SIT करेगी मामले की विस्तृत जांच

गुरदासपुर के SP मनोज ठाकुर के अनुसार, तेजिंदर के पिता की शिकायत पर 20 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी. परिवार ने स्थानीय पुलिस की जांच को लेकर असंतोष जताया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तीन सदस्यीय SIT गठित की गई. पुलिस के मुताबिक, टीम उपलब्ध सबूतों, घटनाक्रम और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है. आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जाएगी.