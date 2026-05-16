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NEET UG Paper Leak Case: कौन है मास्टरमाइंड, कैसे लीक करा दिया नीट का पेपर, जानें शातिर प्रोफेसर के बारे में सबकुछ

PV Kulkarni: नीट-यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक का सरगना प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है. अब सीबीआई इस मामले में सख्ती से पूछताछ कर रही है.

By: JP Yadav | Published: May 16, 2026 10:05:47 AM IST

कौन हैं नीट पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड
कौन हैं नीट पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड


PV Kulkarni: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पुणे से केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है. शुरुआत से ही पीवी कुलकर्णी को पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है.जांच एजेंसी के मुताबिक भी मुख्य आरोपी ही पेपर लीक का मुख्य स्रोत था. जो जानकारी सामने आई है कि उसके मुताबिक, पीवी कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे. ऐसे में पेपर लीक करना आसान रहा होगा. उन्हें तो वैसे भी प्रश्नपत्रों तक पहुंच हासिल थी. सीबीआई जांच टीम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को इकट्ठा किया था.

कैसे हुई गिरफ्तारी

अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी पीवी कुलकर्णी ने कथित तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्रों से संपर्क किया था. जांच एजेंसी सीबीआई ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को महाराष्ट्र के लातूर शहर के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के निदेशक से पूछताछ की. NEET-UG 2026 के पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम इससे भी एक दिन पहले यानी गुरुवार (14 मई) को देर रात और फिर शुक्रवार सुबह मामले की जांच के तहत शिवनगर क्षेत्र में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर के घर गई. 

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NEET-UG 2026 के पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी पर आरोप है कि वे पुणे स्थित अपने आवास पर विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाते थे. यहां पर वो कथित तौर पर प्रश्न, उत्तर विकल्प और सही उत्तर लिखवाते थे. हैरत की बात यह है कि वो प्रश्न असली पेपर से मेल खाते थे. 

जब्त दस्वावेजों की जांच कर रही फॉरेंसिक टीम

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए पिछले 24-48 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए. जांच की कड़ी में अब तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए गए, जिनका अब फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है. इसके अलावा पुलिस ने महाराष्ट्र के लातूर में कोचिंग संस्थान के दो कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी जब्त कर ली हैं.

▪️︎ सीबीआई NEET लीक के ‘सरगना’ को अदालत में पेश करेगी

▪️︎ पीवी कुलकर्णी को दिल्ली अदालत में पेश किया जाएगा

▪️︎ कुलकर्णी NTA प्रश्न पत्र पैनल के सदस्य थे

▪️︎ सीबीआई NEET लीक के आरोपी की हिरासत मांगेगी

▪️︎ सीबीआई: प्रश्न पत्र टेलीग्राम के माध्यम से साझा किया गया

▪️︎ NEET पेपर लीक मामले में सभी 8 आरोपी गिरफ्तार

Tags: home-hero-pos-1NEET UG Paper Leak Case
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