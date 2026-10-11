Punjab Crime: गुरुद्वारे से लौटते वक्त ASI इकबाल सिंह को किसने बनाया निशाना? क्या भतीजे की मौत से है कनेक्शन

ASI Iqbal Singh Murder: पंजाब (Punjab) के तरनतारन जिले में रविवार 11 अक्टूबर 2026 को एक पुलिस ASI की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सरहाली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले नौशेरा पन्नुआ गांव में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने ASI इकबाल सिंह को निशाना बनाया. यह घटना तब हुई जब इकबाल सिंह स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. घटना के समय उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे.

निजी काम से गांव आए थे ASI इकबाल सिंह

मृतक ASI नौशेरा पन्नुआ (फिरोजपुर) के रहने वाले थे और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे. इकबाल सिंह, जो रविवार को छुट्टी या निजी काम से गांव आए थे, गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके अपनी बाइक से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर घात लगाकर गोलियां चलाईं.

ASI इकबाल सिंह की छाती और शरीर के ऊपरी हिस्से में कई गोलियां लगने से मौके पर ही मौत हो गई. हथियारबंद हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

एक महीने पहले हुई थी भतीजे की मौत

यह खूनी घटना पारिवारिक झगड़े और क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई लग रही है. ध्यान रहे कि ठीक एक महीने पहले, 11 सितंबर को, ASI इकबाल सिंह के भतीजे अजमीत सिंह की भी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हालांकि, अजमीत की हत्या के मुख्य आरोपी को बाद में पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मृतक अजमीत सिंह पर तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) हमले का मामला समेत आधा दर्जन गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज थे.

पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल

घटना की जानकारी मिलने पर तरनतारन जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया, फोरेंसिक टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए और ASI इकबाल सिंह की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज देख रही है और हमलावरों को ढूंढने के लिए गांव और आस-पास के इलाकों की नाकाबंदी करके पूरी जांच कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या हमला भतीजे अजमीत सिंह की हत्या से जुड़ी किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ था.