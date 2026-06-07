कमरे में बंद, टॉयलेट पर रोक; भूखे-प्यासे तड़पते रहे मां-बेटा, चीखें सुन कांप उठे पड़ोसी: वीडियो में कैद रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां!

पंजाब के संगरूर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक पति ने अपनी पत्नी और 2 महीने के मासूम को घर में कैद हुआ है. खाने-पीने और खुली हवा तक के परेशान पत्नी घर के रोशनदान में से उम्मीद खोजती है. चिल्लाके-आवाज लगाकर पड़ोसियों को बुलाती है और अपनी आपबीती सुनाती है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पत्नी को रोते-बिलखते और आपबीती सुनाते देख सकते हैं. ये मामला जैसे ही पुलिस के पास महिला को घर का ताला तोड़कर आजाद कराया गया और पति पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं.

आखिर क्या है पूरा मामला?

पंजाब के संगरूर के बग्गूआना बस्ती में एक महिला 4 साल से घर के अंदर बंद थी. पति ने 2 महीने के मासूम की पैदाईश के बाद से मां-बच्चे को कमरे में कैद कर दिया था. भूख और प्रताड़ना से बेहाल महिला घर के रोशनदान में से झांकती है और पड़ोसियों को आवाज देकर मदद के लिए बुलाती है. पड़ोसियों ने पूरी घटना को रिकॉर्ड करके पुलिस को सूचित किया. जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से महिला और 2 महीने के मासूम को ताला तोड़कर कमरे से बाहर निकाला.

महिला ने सुनाई अपनी आपबीती

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, कमरे से आजाद होने के बाद महिला ने पिछले 4 सालों की जो दास्तां बयां की, उसे सुनकर पड़ोसियों के भी होश उड़ गए. महिला ने बताया कि नशे का आदि पति न तो पत्नी को खाना देता है और न ही खुली हवा. छोटी-छोटी बातों पर पत्नी के साथ मारपीट करता है. पति 10 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है और पहले से ही कई आपराधिक रिकॉर्ड पति जॉनी के नाम पर दर्ज हैं.

Trapped for 4 Years: Punjab Woman Rescued with 2-Month-Old Baby 📍 Sangrur, Punjab A woman was allegedly imprisoned, beaten & starved by her drug addict husband for 4 years… rescued only after neighbors heard her cries through Ventilator. She was found with her 2-month-old… pic.twitter.com/qOTs5PSOPf — زماں (@Delhiite_) June 7, 2026

अब पुलिस करेगी हिसाब-किताब

इस मामले में पड़ोसियों और वार्ड पार्षद ने भी गवाही दी है औऱ बताया कि पिछले 4 साल से पारिवारिक विवाद चल रहा है. इस मामले में कई बार पुलिस को सूचित किया जा चुका है, दोनों पक्षों के बीच कई बार समझौता हुआ है लेकिन आरोपी पति बार-बार पत्नि पर अत्याचार और हिंसात्मक रवैया अपनाता आ रहा है.

महिला ने पुलिस से साफ कह दिया है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए पुलिस ने महिला को 2 महीने के मासूम के साथ मायके भेज दिया है जबकि पुलिस को रिमांड पर लिया है. इस मामले में पति जॉनी के खिलाफ घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की संबंधित धाराओं के तहत मामले भी दर्ज कर लिए हैं. स्थानीय पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए भी आश्वस्त कर दिया है.

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