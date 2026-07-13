Home > क्राइम > आठ महीने की गर्भवती पत्नी को पहले मायके से बुलाया, फिर बाथरूम में ले जाकर किया ऐसा कांड, खूनमखान हुआ पूरा घर

आठ महीने की गर्भवती पत्नी को पहले मायके से बुलाया, फिर बाथरूम में ले जाकर किया ऐसा कांड, खूनमखान हुआ पूरा घर

Punjab Pregnant Wife Murder Case: 22 साल की सिमरनजीत कौर ने करीब एक साल पहले बुर्ज राठी गांव के सचप्रीत सिंह नाम के युवक से लव मैरिज की थी. बाद में दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी कर दी गई. परिवार का कहना है कि सिमरजीत आठ महीने की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर आई थी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 13, 2026 6:08:07 PM IST

पति ने गर्भवती पत्नी को मार डाला
पति ने गर्भवती पत्नी को मार डाला


Punjab Crime: पंजाब के मानसा जिले से एक बहुत ही दुखद और सनसनीखेज घटना सामने आई है. ठुठियांवाली गांव में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पर अवैध संबंध के शक में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. महिला आठ महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे थे. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पति मौके से फरार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के मकसद और अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि होगी.

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एक साल पहले की थी लव मैरिज

मृतक के परिवार के अनुसार, 22 साल की सिमरनजीत कौर ने करीब एक साल पहले बुर्ज राठी गांव के सचप्रीत सिंह नाम के युवक से लव मैरिज की थी. बाद में दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी कर दी गई. परिवार का कहना है कि सिमरजीत आठ महीने की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर आई थी.

अजन्मे जुड़वां बच्चों की मौत

परिवार का आरोप है कि घटना वाले दिन, आरोपी दिन में पहले अपने ससुराल गया और फिर चला गया. देर रात, उसने सिमरजीत को बुलाया और उसे बाथरूम में ले गया, जहाँ उसने कथित तौर पर एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया. महिला के पेट में जुड़वां बच्चे थे, जिनकी भी मौत हो गई. परिवार ने आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है.

आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी

इस बीच, ठुठियांवाली पुलिस चौकी इंचार्ज मक्कन सिंह ने बताया कि गांव के मुखिया ने घटना की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पिता सुखपाल सिंह के बयान के आधार पर आरोपी पति सचप्रीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

Tags: punjab crime
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