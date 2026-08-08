Punjab: पत्नी की बेवफाई से तंग आ शराब के नशे में डूबा पति, फिर आधी रात में हुआ कुछ ऐसा कि बुझ गया मां-बाप का चिराग

Punjab Wife Killed Husband: पंजाब के मानसा में जिस शख्स ने जिंदगी का एक हिस्सा देश की सेवा में बिताया, वही रिटायरमेंट के बाद अपने ही घर में ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा था, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी. एक पूर्व फौजी की आधी रात धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. मृतक के परिवार और गांव से जुड़े लोगों का आरोप है कि वह पत्नी के कथित अवैध संबंधों को लेकर परेशान रहता था और इसी तनाव में शराब का आदी हो गया था.

अब इस मामले में पत्नी पर ही अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

सोते वक्त पति पर किया हमला

जानकारी के मुताबिक, मामला गांव खयाली चहलां का है. यहां शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात पूर्व फौजी बलविंदर सिंह की कथित तौर पर तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई. बलविंदर रात में अपने घर में सोया था. इसी मौके का फायदा उठाकर घर में कुछ अज्ञात लोगों के घुसने की बात सामने आई.

आरोप है कि इसी दौरान उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही थाना झुनीर की पुलिस मौके पर पुहंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया.

पत्नी के कथित संबंधों को लेकर रहता था परेशान

गांव की पंचायत के मुताबिक, बलविंदर सिंह अपनी पत्नी बेअंत कौर और बुजुर्ग माता-पिता के साथ गांव में रहता था. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से बेअंत कौर के किसी व्यक्ति के साथ कथित संबंधों को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. जब बलविंदर को इस बारे में जानकारी हुई तो उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की. लेकिन मामला पंचायत तक पहुंच ही गया. कई बार दोनों के बीच विवाद खत्म करने की कोशिश की गई. लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया और मामला और बिगड़ गया.

पत्नी पर साथियों के साथ हत्या का आरोप

मामला बिगड़ने के बाद बलविंदर सिंह ने शराब का सहारा लिया क्योंकि वह मानसिक तौर पर काफी परेशान रहने लगा था. आरोप है कि इसी कमी का फायदा उठाकर बेअंत कौर ने अपने साथियों को पति के सोने के बाद बुला लिया और उसकी जान ले ली. हालांकि पुलिस ने पत्नी को हिरासत में तो ले लिया है और अज्ञात हमलवरों पर केस दर्ज कर लिया है. लेकिन मामले की जांच के बाद ही आगे कुछ तय किया जा सकता है.