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Video: पंजाब के कपूरथला जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, बैरक नंबर 4 की दीवारें तोड़ीं, एक हिस्से में लगाई आग

Punjab Kapurthala Jail Violence: पंजाब के कपूरथला जेल में कल यानी शनिवार (23 मई, 2026) को कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: May 24, 2026 10:34:04 AM IST

पंजाब के कपूरथला जेल में कैदियों के बीच हुई खूनी झड़प
पंजाब के कपूरथला जेल में कैदियों के बीच हुई खूनी झड़प


Punjab Kapurthala Jail Violence: पंजाब की कपूरथला जेल में शनिवार रात करीब 8:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब जेल परिसर एक हिंसक अखाड़े में तब्दील हो गया. एक कैदी से हुई मामूली कहासुनी के बाद कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई. देखते ही देखते आक्रोशित कैदियों ने जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया.

हिंसा पर उतारू कैदियों ने बैरक नंबर 4 की दीवारों को तोड़ दिया और जेल के एक हिस्से में आग लगाने की कोशिश की. इस दौरान जेल अधिकारियों और वहां तैनात पुलिसकर्मियों में दहशत फैल गई. जब पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की तो कैदियों ने कथित तौर पर उन पर भी हमला बोल दिया.

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घटनास्थल से कई वीडियो आए सामने

घटनास्थल से कई वीडियो सामने आ रहे हैं. जिनमें कैदियों द्वारा जेल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा, कैदियों ने दावा किया कि प्रशासन ने उन्हें काबू में करने की कोशिश में गोलियां चलाईं. इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें कैदियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके एक साथी कैदी को गोली लगी है. हालांकि, अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.



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कैदियों के झड़प में कई लोग हुए घायल

जेल परिसर के बाहर 5 से 6 एम्बुलेंस नजर आए. जिसके पता चलता है कि इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं. इस घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) स्थिति का जायज़ा लेने के लिए भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इसके अलावा, इस पूरे मामले पर जालंधर रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है. सुरक्षा में हुई इस चूक और जेल परिसर के भीतर हुई हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

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Tags: crime newspunjab news
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