Punjab Crime: गन्ने का खेत, बिना कपड़ों के महिला का शव और… होशियारपुर में शौहर ने रची ऐसी साजिश पुलिस के भी छूट गए पसीने

Hoshiarpur Husband Killed Wife: पंजाब के होशियारपुर में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला. शरीर पर कपड़े नहीं थे और पहली नजर में मामला दुष्कर्म से जुड़ा लगा रहा था. लेकिन पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलती चली गईं. जिस शख्स ने महिला के लापता होने की बात कहकर उसे तलाशने का ढोंग किया, उसी पर उसकी हत्या का आरोप निकला. वह और कोई नहीं बल्कि, महिला का अपना शौहर था. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर पति ने ऐसा कदम क्यों उठाया?

गन्ने के खेत में मिली रुबीना की लाश

यह सनसनीखेज मामला होशियारपुर जिले के मुकेरियां इलाके के मदीनपुर गांव में हुआ. मृतका की पहचान रुबीना खातून के तौर पर हुई है. वह अपने शौहर जहादुर इस्लाम के साथ गांव में किराए के मकान में रहती थी. दोनों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले थे और इलाके में सीवर और ड्रेन साफ ​​करने का काम करते थे.

पुलिस के मुताबिक, रुबीना की लाश गांव के पास गन्ने के खेत से मिली. शुरुआत में दुष्कर्म का शक था, लेकिन जांच में पता चला कि मामला पति-पत्नी के बीच चल रहे झगड़े से जुड़ा है.

पत्नी के कैरेक्टर पर शक

पुलिस जांच में पता चला कि जहादुर इस्लाम को अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था. उसे शक था कि रुबीना का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है. इस बात पर अक्सर उनके बीच झगड़ा होता था. पुलिस के मुताबिक, मर्डर से पहले भी उनके बीच लगातार टेंशन रहती थी. आरोप है कि काम खत्म करने के बाद जहादुर रुबीना को गांव के पास एक तालाब पर ले गया. फिर वह उसे एक गन्ने के खेत में ले गया, जहाँ उसने कथित तौर पर तौलिए से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला.

साले को फोन करके उसके गायब होने की कहानी बताई

हत्या के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर अपने जीजा सोहेल अली को फोन किया और उसे बताया कि रुबीना गायब हो गई है. जानकारी मिलने पर, सोहेल बिहार के कटिहार से मदीनपुर गया और अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर दिया. हालांकि, जब सोहेल को जहादुर के बयानों में विरोधाभास मिला तो उसे शक हुआ. उसने आरोपी से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, जहादुर ने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली.

रेप जैसा दिखाने के लिए कपड़े उतारे

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद, आरोपी ने रुबीना के कपड़े उतार दिए और उसकी लाश खेत में छोड़ दी. जांच करने वालों का दावा है कि उसने ऐसा लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और हत्या के पीछे का असली मकसद छिपाना चाहता था. पुलिस ने फिलहाल जहादुर इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच कर रही है.