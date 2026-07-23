40 हजार रुपये में पति की मौत का सौदा! प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची ऐसी साजिश…ऐसे खुला हत्या का राज

Punjab Murder Case: पंजाब के बटाला में दो महीने पहले एक कार के अंदर मिले व्यक्ति के शव ने पुलिस को लंबे समय तक उलझाए रखा. शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसी साजिश सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान पिंका के रूप में हुई थी. 13 मई को उसका शव हाईवे पर खड़ी एक कार में मिला था. शुरुआत में यह एक सामान्य हादसा लग रहा था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए. यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोली पहली परत

डीएसपी फतेहगढ़ चूड़ियां ललित कुमार के अनुसार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे पुलिस को संदेह हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है. इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के एंगल से जांचना शुरू किया. जांच टीम ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की गहन पड़ताल की. डिजिटल सबूतों की कड़ियां जोड़ते-जोड़ते पुलिस को ऐसे सुराग मिले, जिन्होंने पूरे केस की दिशा बदल दी.

तकनीकी जांच में सामने आया पत्नी और प्रेमी का नाम

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी रेखा के किसी अन्य व्यक्ति के साथ कथित प्रेम संबंध थे. पुलिस का आरोप है कि इसी रिश्ते ने पूरे हत्याकांड की नींव रखी. अधिकारियों के मुताबिक, पत्नी ने अपने कथित प्रेमी और तीन अन्य युवकों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस का दावा है कि हत्या की साजिश पहले से तैयार की गई थी और उसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया.

40 हजार रुपये में हुई हत्या की डील

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपियों को 40 हजार रुपये देने का कथित लालच दिया गया था. जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से इस साजिश की कई कड़ियां जुड़ती चली गईं. अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य भौतिक साक्ष्यों ने आरोपियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया.

पत्नी, प्रेमी समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी, उसके कथित प्रेमी और हत्या की साजिश में शामिल तीन अन्य आरोपियों सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और पूरे घटनाक्रम को जोड़ने का काम जारी है.

हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार भी बरामद

जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार और हथियार भी बरामद कर लिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि बरामद सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि मामले में जुटाए गए साक्ष्यों को और मजबूत किया जा सके. पुलिस का मानना है कि भौतिक और डिजिटल सबूतों के संयोजन ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि हत्या की योजना कब बनाई गई थी और इसे अंजाम देने के लिए किन-किन स्तरों पर तैयारी की गई. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या इस साजिश में कोई और व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

दो महीने तक ब्लाइंड मर्डर बना रहा केस

करीब दो महीने तक यह मामला पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर बना रहा. न तो शुरुआती स्तर पर कोई स्पष्ट सुराग था और न ही हत्या के पीछे की वजह सामने आ रही थी. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा किया है. बटाला पुलिस इसे अपनी बड़ी जांची सफलता के रूप में देख रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.