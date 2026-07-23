Home > क्राइम > रोड एक्सीडेंट नहीं, ₹40 हज़ार की सुपारी… बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे बिछाया पति की मौत का जाल!

रोड एक्सीडेंट नहीं, ₹40 हज़ार की सुपारी… बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे बिछाया पति की मौत का जाल!

गुरदासपुर जिले में हाईवे किनारे कार के अंदर एक संदिग्ध शव बरामद होने की जिस घटना को पुलिस 2 महीने से सड़क हादसा मान रही थी,उसके पीछे पत्नी के अवैध संबंध और प्रेमी संग मिलकर हत्याकांड की प्लानिंग का खुलासा हुआ है. जांच के आधार पर पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं.

By: Kajal Jain | Published: July 23, 2026 9:10:21 AM IST

रोड एक्सीडेंट नहीं, ₹40 हज़ार की सुपारी... बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे बिछाया पति की मौत का जाल!
रोड एक्सीडेंट नहीं, ₹40 हज़ार की सुपारी... बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ऐसे बिछाया पति की मौत का जाल!


पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस ने एक पुराने केस की गुत्थी को सुलझा लिया है जहां एक व्यक्ति का शव कार के अंदर मिला था. अभी तक पुलिस जिले सड़क हादसा समझ रही थी, वह मृतक की पत्नी का एक प्लान्ड मर्डर था जिसके लिए पत्नी ने करीब 40,000 रुपये की सुपारी दी थी. हत्याकांड के पीछे पत्नी के अवैध प्रेम संबंधों का भी खुलासा हुआ है. पुलिस इस हत्याकांड को पिछले 2महीने से एक रोड़ एक्सीडेंट के एंगल से देख रही थी लेकिन तकनीकी सक्ष्य दूसरी तरफ ही इशारा कर रहे थे जिसकी तह तक जाने पर यह मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्याकांड में आरोपी पत्नी के साथ-साथ उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है. वहीं सुपारी किलिंग करने वाले 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है.

सड़क हादसा मान रही थी पुलिस वो निकला कांड

यह पूरी घटना गुरदासपुर जिले के बाटला थाना क्षेत्र की है जहां 13 मई को हाईवे पर खड़ी एक कार के अंदर एक संदिग्ध शव मिला था. पहली नजर में केस हिट एंड रन या सड़क हादसे का लग रहा था. पुलिस ने प्रथामिकी दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मृतक की पहचान पिंका के तौर पर हुई. जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस का संदेह सड़क दुर्घटना से हटकर हत्या की ओर मुड़ गया. आजतक की रिपोर्ट में डीएसपी फतेहगढ़ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक की सुईं को दूसरी तरफ घुमा दिया.

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संदेह को यकीन में बदल गए सुराग

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही पुलिस ने जांच-पड़ताल को दूसरे एंगल पर शिफ्ट किया. तकनीकी जांच के जरिए अहम सबूत इकट्ठा किए, कॉल रिकॉर्ड खंगाले और डिजिटल हलचलों की निगरानी की तो पूरे केस की परतें एक के बाद एक खुलती चली गईं. जांच आगे बढ़ी तो और भी अहम खुलासे हुए. धीरे-धीरे पूरा मामला हत्या की साजिश की ओर इशारा करने लगे. पुलिस का शक मृतक के जान-पहचान वालों पर था. कॉल डिटेल्स से जो चीजें सामने आईं वो किसी करीबी की ओर इशारा कर रहीं थी.

फिर हुआ अवैध संबंधों का खुलासा

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, डीएसपी ललित कुमार ने जांच-पड़ताल से सामने आए तथ्यों की तर्ज पर खुलासा किया कि कार में मिले व्यक्ति की मौत के पीछे रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी जिसके पीछे उसकी पत्नी रेखा का हाथ था. रेखा का अन्य युवक से प्रेम संबंध था जिसके चलते वो पति को रास्ते का कांटा समझने लगे. अपने प्रेम संबंधों के खुलने के डर से उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और 40,000 रुपये की सुपारी देकर 3 लोगों को इस खौफनाक काम पर लगा दिया.

आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

पुलिस ने जुटाए सबूतों के आधार पर पत्नी और प्रेमी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की. हत्याकांड में इस्तेमाल कार और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं. स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले की जांच को अब अगले चरण में ले जा रही है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि हत्या के पीछे क्या मकसद था, हत्या की प्लानिंग कैसे की, कब उसने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया आदि. इसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- स्कूल जा रही छात्रा को बीच सड़क दी ऐसी तालिबानी सजा… भारी आक्रोश में गांव वाले, मां ने लगाए गंभीर आरोप!

Tags: crime newsExtra-Marital AffairHusband Wife disputepunjab crime news
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