एक माशूका और तीन दीवाने! पति ने पकड़ा आपत्तिजनक हालत में तो प्रेमी संग रहने लगी रेखा; बनाया एक और आशिक और करवा दी हत्या

Pati Patni or Crime: पंजाब से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, 13 मई की सुबह, पंजाब के बटाला में GT रोड पर गिल्लावाली गाँव के पास एक ग्रे रंग की मारुति कार संदिग्ध हालत में पाई गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइवर की सीट पर पिंका सिंह नाम के एक युवक की लाश पड़ी थी. हैरान करने वाली बात ये है कि लिव-इन पार्टनर रेखा, जो मौके पर मौजूद थी, उन्होंने इस बात को कहा कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराया जाए और शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए. सबको लग रहा था कि ये कोई सड़क दुर्घटना है लेकिन मृतक के भाई को शक हुआ और पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ साफ-साफ पता चल गया.

पति छोड़ रही लिव-इन में

पुलिस की जांच में ऐसे-ऐसे खुलासे हुए जो सच में हैरान कर देने वाले थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी महिला रेखा की शादी पहले जोहल नंगल के रहने वाले जतिंदर मसीह से हुई थी, जिससे उसके दो बच्चे थे; जतिंदर मेलों में स्टॉल लगाता था. रेखा का पिंका सिंह के साथ रिश्ता बन गया, जो जतिंदर का दोस्त था और उन्हीं मेलों में उसके साथ काम करता था. 2020 में, रेखा ने अपने पति और परिवार को छोड़कर पिंका के साथ लिव-इन रिलेशनशिप शुरू कर दिया और बटाला की बैंक कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया.

पति को रस्ते से हटाने की तैयारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना से ठीक छह महीने पहले, रेखा की मुलाकात चांद नाम के एक युवक से हुई और दोनों के बीच नाजायज़ संबंध बन गए. पिंका ने उन्हें दो-तीन बार आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने की उम्मीद में वो चुप रहा. पिंका सिंह हर समय अपनी जान को लेकर डर में रहता था. इतना ही नहीं, उसने अपने भाई राजा सिंह, पिता शाम सिंह और चचेरे भाई को पहले ही कह दिया था कि अगर भविष्य में उसके साथ कोई अनहोनी होती है, तो रेखा और उसका नया प्रेमी चांद ही इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे. चांद नहीं चाहता था कि वो रेखा से छिपकर मिले; वो उस पर पिंका को रास्ते से हटाने का दबाव बना रहा था. शुरू में हिचकिचाहट के बाद, आखिरकार रेखा भी चांद की खतरनाक साज़िश में शामिल हो गई.

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ऐसे की हत्या

वहीँ फिर 12 मई की सुबह, पिंका नेशनल हाईवे पर अपना स्टॉल लगाने के लिए निकला. जहाँ से निकलने से पहले, उसने अपनी लोकेशन रेखा को दे दी, जिसने फ़ौरन यह जानकारी अपने प्रेमी चाँद और उसके साथियों को दी. गिलावाली गाँव के पास सुनसान सड़क पर, चाँद और उसके साथियों सोना मसीह, गुरप्रीत सिंह और नवजोत सिंह ने पिंका की कार को रोक लिया. चाँद ने लोहे की रॉड से पिंका के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद, आरोपियों ने शव को ड्राइवर की सीट पर रख दिया और गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि ऐसा लगे कि यह एक भयानक दुर्घटना थी. हत्या के लिए ₹40,000 का सौदा तय हुआ था, जिसमें से ₹20,000 एडवांस में दिए गए थे.