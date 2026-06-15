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रोमांटिक मुलाकात बनी खूनी वारदात, प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की गूंजी चीख-पुकार, सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिला

Girlfriend Stabbed Boyfriend: लुधियाना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पेइंग गेस्ट में हुई रोमांटिक मुलाकात हिंसक हो गई. एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

By: Shristi S | Published: June 15, 2026 11:04:35 PM IST

पंजाब में प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया
पंजाब में प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया


Punjab Attempt to Murder Case: पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पेइंग गेस्ट (PG) में हुई रोमांटिक मुलाकात हिंसक हो गई. एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

युवक की चीखें सुनकर, उसके दोस्त जो PG के बाहर इंतज़ार कर रहे थे मदद के लिए अंदर दौड़े और उसे सीढ़ियों के पास खून से लथपथ हालत में पाया. उसे तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू की गई.

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गर्लफ्रेंड से मिलने गया था युवक

पुलिस शिकायत में, हिरन गांव के रहने वाले 30 वर्षीय लवप्रीत सिंह ने बताया कि 12 जून को रात करीब 11:30 बजे, पीड़ित मनप्रीत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने PG गया था. उस समय, लवप्रीत और उसका दोस्त सुखवीर सिंह परिसर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे. कुछ देर बाद, उन्होंने अंदर से चीखने की आवाज़ सुनी. PG के अंदर जाने पर, उन्होंने मनप्रीत सिंह को पहली मंज़िल की सीढ़ियों के पास घायल अवस्था में पाया, और युवती उसके पास खड़ी थी.

पुलिस ने जांच शुरू की

घटना के बाद तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, साहनेवाल पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि हमले के पीछे का मकसद पता लगाया जा सके और यह जाना जा सके कि हिंसा किसी झगड़े की वजह से हुई या किसी और कारण से.

पुलिस ने हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है. घायल युवक पिछले तीन दिनों से अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

Tags: crimeLudhiana newspunjab
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