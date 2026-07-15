Punjab: 10वीं पास आदमी ने खुद को बताया IPS अफसर, करोड़ों के सपनें दिखा बाहर वालों के साथ खुद की साली को भी ठगा

Punjab Fake IPS Officer: पंजाब के जालंधर से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. महज 10वीं तक पढ़े एक शख्स ने खुद को IPS अधिकारी बताकर ऐसा जाल बुना कि लोगों को नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपये ठग लिए, आरोपी ने अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा.

सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाई, पुलिस की वर्दी में तस्वीरें वायरल कीं, अखबारों की कटिंग एडिट कर खुद को अफसर साबित किया और फिर इसी झूठ के दम पर प्यार, शादी और ठगी का पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया. आखिरकार साली की शिकायत ने उसके पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

शाहकोट पुलिस ने फर्जी IPS अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले अनमोल रत्न को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में उसकी दूसरी पत्नी मनदीप कौर और पिता बलजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साला अभी फरार बताया जा रहा है. आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि अनमोल रत्न केवल 10वीं पास है, लेकिन उसने अपने रहन-सहन, बोलचाल और व्यवहार को इस तरह ढाल लिया था कि लोग उसे आसानी से IPS अधिकारी मान लेते थे.

पहली पत्नी छोड़कर चली गई

पुलिस के मुताबिक, करीब तीन साल पहले अनमोल ने फतेहगढ़ साहिब के एक गुरुद्वारे में रहने वाली एक अनाथ युवती से शादी की थी. शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई, लेकिन अनमोल की कथित ठगी और संदिग्ध गतिविधियों से परेशान होकर उसकी पहली पत्नी दो महीने की बच्ची को लेकर उसे छोड़कर चली गई. पहले पत्नी के जाने के बाद अनमोल ने इंस्टाग्राम पर खुद को IPS अधिकारी बताकर प्रोफाइल बनाई. इसी दौरान उसकी पहचान जालंधर के शाहकोट की रहने वाली मनदीप कौर से हुई. उसने मनदीप को फर्जी पहचान पत्र और पुलिस अधिकारी होने के कथित सबूत भेजे, जिससे वह प्रभावित हो गई. दोनों के बीच प्यार हुआ और बाद में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर ली.

शादी के बाद पत्नी को बताय सच

शादी के कुछ समय बाद मनदीप को अनमोल की गतिविधियों पर शक हुआ. पूछताछ में सामने आया कि तब अनमोल ने उसे अपनी असलियत बता दी. पुलिस का कहना है कि इसके बाद मनदीप भी कथित तौर पर उसके साथ इस ठगी के खेल में शामिल हो गई. आरोप है कि अनमोल ने अपनी पत्नी की पुलिस वर्दी में तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर शेयर कीं और लोगों को विश्वास दिलाया कि उसकी पत्नी भी पुलिस विभाग में कार्यरत है. इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ऐंठ लिए.

सबसे पहले अपनी साली को बनाया शिकार

पुलिस के मुताबिक, अनमोल ने सबसे पहले अपनी साली रवीन कौर को पुलिस भर्ती कराने का झांसा दिया. उसने दावा किया कि वह मनदीप को पुलिस में भर्ती करवा चुका है और रवीन को भी नौकरी लगवा सकता है. इसके बदले उसने कथित तौर पर 15 लाख रुपये ले लिए. इसके अलावा साली के परिचित तीन अन्य लोगों से भी करीब 16 लाख रुपये ठग लिए.

ट्रेनिंग के नाम पर घुमाता रहा शहर

जब पीड़ितों ने नियुक्ति पत्र की मांग की तो अनमोल उन्हें कथित ट्रेनिंग के बहाने मैसूर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु घुमाता रहा, लेकिन किसी भी जगह कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई. इससे पीड़ितों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस का रुख किया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अनमोल अखबारों में छपी पुलिस कार्रवाई की खबरों को एडिट करता था. वह उनमें अधिकारियों के नाम और फोटो हटाकर अपनी तस्वीर और नाम जोड़ देता था. बाद में अन फर्जी कटिंग्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को विश्वास दिलाता था कि वह वास्तव में IPS अधिकारी है.

शिकायत के बाद हुआ खुलासा

आखिरकार साली रवीन कौर को पूरे मामले पर शक हुआ. उसने अपनी बहन से बात की और फिर शाहकोट थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की. इस दौरान आरोपी फरार होकर हुजूर साहिब चला गया, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की रकम का इस्तेमाल किन-किन जगहों पर किया.