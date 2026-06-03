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एकतरफा प्यार बना जानलेवा! लड़की ने मोहब्बत में लड़के के साथ किया ऐसा कांड; सुन हैरान रह जाएंगे आप

Crime News: पुणे में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर 27 वर्षीय महिला पर युवक के अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगा. पुलिस के अनुसार, महिला ने साथियों संग युवक को जबरन कार में बिठाया.

By: Preeti Rajput | Published: June 3, 2026 3:42:56 PM IST

एकतरफा प्यार बना जानलेवा! लड़की ने मोहब्बत में लड़के के साथ किया ऐसा कांड; सुन हैरान रह जाएंगे आप


Crime News: पुणे से एक अजीब और परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस मामले में 27 साल की एक महिला पर 29 साल के एक पुरुष के अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगा है. यह पुरुष उस महिला के शादी के प्रस्तावों को बार-बार ठुकरा चुका था.

लड़की ने कराई लड़के की किड़नैपिंग 

पुलिस के अनुसार, महिला ने कथित तौर पर महीनों तक उस पुरुष को उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कई बार ठुकराए जाने के बाद, उसने कथित तौर पर सात अन्य लोगों में एक नाबालिग भी शामिल था, सभी की मदद से एक योजना बनाई गई. घटना वाले दिन, पीड़ित (जो पुणे के पास एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करता है) जब काम से लौट रहा था, तो कथित तौर पर उसे लोनीकंद इलाके के पास पुणे-अहिल्यानगर हाईवे पर रोक लिया गया. आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाया और शादी के लिए दबाव बनाने के इरादे से उसे दूसरे जिले की ओर ले जाने लगे.

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पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई 

पीड़ित के परिवार ने उससे संपर्क टूटते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके तुरंत एक तलाशी अभियान शुरू किया. कुछ ही घंटों के भीतर, पुलिस उस गाड़ी का पता लगाने, पीड़ित को सुरक्षित बचाने और इस कथित साजिश में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही. 

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शादी का ठुकराया था प्रस्ताव 

जांचकर्ताओं का कहना है कि इस घटना का मकसद फिरौती या उगाही नहीं था, बल्कि पीड़ित पर शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाव डालना था, जिसे वह लगातार ठुकराता आ रहा था. इस अनोखे मामले ने सोशल मीडिया पर सहमति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इस बात पर व्यापक बहस छेड़ दी है कि कैसे किसी प्रस्ताव के ठुकराए जाने पर बात कभी-कभी आपराधिक कृत्यों तक पहुंच सकती है. अधिकारियों ने कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं, और इस कथित अपहरण के पीछे की पूरी योजना का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

Tags: crime newsPune kidnapping casewoman kidnaps man
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