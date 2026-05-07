भाई से कम आया बहन का नंबर तो सातवें आसमान पर पहुंचा पिता का गुस्सा; 9 साल की मासूम को काट डाला

Pune Student Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पिता ने अपनी ही 9 साल की मासूम बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अपने सौतेले भाई से पीछे रह गई थी. यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाई ने पहला स्थान और बहन ने दूसरा स्थान हासिल किया. इसके बाद पिता को इतना गुस्सा आया कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी पर लकड़ी काटने वाली मशीन से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पिता यहीं नहीं रुका उसने सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जलाने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने वक्त रहते शव को अधजले हालत में अपने कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता और उसकी महिला साथी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शांताराम दुर्योधन चव्हाण का बेटा क्लास में पहले नंबर पर आया था, जबकि उसकी बेटी दूसरे स्थान पर रही थी. भाई से पिछड़ने के डर या दबाव में बच्ची ने कथित तौर पर भाई की मार्कशीट में अंकों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी. जैसे ही पितो को नतीजों के बारे में पता चला उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने लकड़ी काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करके उस मासूम बच्ची पर हमला कर दिया.

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पिता को नहीं हुआ पछतावा

इस मामले में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हत्या करने के बाद भी पिता को जरा भी पछतावा नहीं हुआ. उसने इस जघन्य हत्या को एक दुर्घटना दिखाने की साजिश रची. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देउरगांव राजे गांव में आरोपी ने बच्ची के शव को कपड़े में लपेटा और उसे आग के हवाले कर दिया. उसने शव को आग के हवाले इसलिए कर दिया ताकि किसी को कोई शक न हो.

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पुलिस ने समय रहते दिया दखल

हालांकि, पुलिस ने समय रहते दखल किया और अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिया और सबूत जुटाने के लिए शव को डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता शातांराम और उसकी महिला साथी चिंकी भोंसले को भी गिरफ्तार कर लिया है. चिंकी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसे पूरे अपराध की जानकारी थी, फिर भी उसने इसे छिपाया और सबूत मिटाने के लिए आरोपी की मदद दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.