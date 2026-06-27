Pune Murder Case: केतन की लाश देखकर भी नहीं आये आंखों से आंसू, चुप खड़ी थी सिया गोयल, रेस्क्यू टीम ने बताया हाल

Ketan Agarwal Siya Goyal Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आया है. हाल ही में रेस्क्यू टीम ने हादसे वाले दिन सिया के रिएक्शन को लेकर बयान दिया है.

रेस्क्यू टीम के एक सदस्य का कहना है कि केतन के शव मिलने के बाद भी सिया शांत थी. वह न रो रही थी, न इमोशनल थी; बस चुपचाप थी, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग काफी परेशान और दुखी दिख रहे थे.

केतन की मौत के बाद सिया का एक्सप्रेशन

रेस्क्यू टीम में शामिल सुनील गायकवाड़ ने कहा, “लोहागढ़ किले पर पहुंचने पर हमें एक लड़के का शव मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं. उसकी खोपड़ी बुरी तरह कुचली हुई थी. उसके शरीर के अंगों पर कई जगह चोट के निशान थे. उसकी मौत हो चुकी थी. हमने शव को बाहर निकाला और जंगल के रास्ते लाए. हालांकि खड़ी ढलान पर उसे उठाने में हमें कुछ मुश्किल हुई.” उन्होंने आगे बताया कि पुलिस स्टेशन को बारे में सुबह 10:30 बजे कॉल पर जानकारी मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर 12:30 बजे तक चला और दोपहर 1:30 बजे शव एम्बुलेंस को सौंप दिया गया था. उन्होंने कहा कि शव को बाहर निकालते समय सिया भी घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन वह बिल्कुल शांत दिखी और केतन की लाश देखकर ज्यादा भावुक नहीं हुई.

सिया के भाई से भी हुई पूछताछ

पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से भी करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है. पूछताछ के दौरान, सिया के भाई साहिल ने जांचकर्ताओं को बताया कि अगर सिया ने परिवार वालों के सामने केतन से शादी करने में कोई अनिच्छा दिखाई होती, तो परिवार शादी कैंसिल कर देता. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साहिल शुक्रवार सुबह जांचकर्ताओं के सामने पेश हुआ. 10 घंटे की गहन पूछताछ के बाद उसे देर शाम जाने दिया गया. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड में सिया का सह-आरोपी चेतन साहिल का दोस्त भी है.

पहले भी मारने की कोशिश

मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि घटना से कुछ सप्ताह पहले भी सिया ने केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर आई थी. केतन के मरने से पहले भी वो दोनों दो बार इस जगह पर आ चुके थे. इसके अलावा पुलिस का यह भी आरोप है कि 14 जून को सिया ने केतन को चट्टान से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन ने झाड़ी पकड़कर खुद को बचा लिया था. जब केतन ने उससे धक्का देने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पास में एक सांप था.