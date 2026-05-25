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Pune Crime: बस स्टॉप पर खड़ी थी लड़की, युवक करने लगा अश्लील हरकत, फिर अपनी अपनी जैकेट और टोपी…

Pune Crime News: पुणे में एक युवती बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपनी कंपनी की बस का इंतजार कर रही थी. उसी समय एक शख्स ने उसके सामने अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 25, 2026 9:21:50 PM IST

पुणे छेड़खानी केस
पुणे छेड़खानी केस


Maharashtra Crime: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में मदर टेरेसा फ्लाईओवर पर स्थित एम्पायर एस्टेट बीआरटी बस स्टॉप पर छेड़छाड़ का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 24 साली की युवती के साथ अश्लील हरकतें की गई. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पिंपरी पुलिस ने आरोपी जाकिर हामिद शेख को वाल्हेकरवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक यह मामला 22 मई की सुबह करीब 7:45 बजे का है, जब युवती बस स्टॉप पर खड़ी होकर अपनी कंपनी की बस का इंतजार कर रही थी. उसी समय आरोपी ने उसके सामने अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए.

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युवती ने बना लिया था वीडियो

इसके बाद बिना घबराए और अदम्य साहस का परिचय देते हुए युवती ने तुरंत अपने मोबाइल फोन पर इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. इससे घबराकर आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में अपनी जैकेट और टोपी सड़क पर फेंक दी और मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर पिंपरी पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे 100 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की. तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, पुलिस ने आरोपी जाकिर शेख का पता लगाया और उसे वाल्हेकरवाड़ी से हिरासत में ले लिया. पिंपरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

ब्रेस्ट पर हाथ लगाकर भागने का आया था मामला

बता दें कि आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह के छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं. एक महीने पहले ही मुंबई पुलिस ने एक सीरियल मॉलेस्टर को गिरफ्तार किया था. आरोपी मुनव्वर नासिर खान राह चलती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था. वह इस तरह के एक नहीं बल्कि कई मामलों में शामिल था.

दरअसल, 30 मार्च की रात लगभग 9:30 बजे एक युवती अपने घर जा रही थी. वह अपने परिवार के साथ गोरेगांव कॉम्प्लेक्स के पास होटल में खाना खाने गई थी. वह खाना खाकर परिवार के साथ निकली, तभी एक शख्स बाइक पर रॉन्ग साइड से आया और उसके ब्रेस्ट पर हाथ लगाकर भाग गया. इस मामले के बाद आरोपी का पता चला और उसे गिरफ्तार किया गया.

Tags: crime newsMaharashtra Newspune news
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