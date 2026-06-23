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Lohagad Fort Murder Case: 1 साल से चल रहा था अफेयर, पहले भी मंगेतर को मारने की कोशिश कर चुकी थी शातिर सिया, केतन के पिता का खुलासा

Pune Lohagad Fort Murder Case: लोहगढ़ किले पर ट्रेकर केतन की मौत हादसा नहीं, बल्कि मंगेतर और उसके प्रेमी की खूनी साजिश थी! पहले भी की थी मारने की कोशिश, ऐसे खुला घिनौना राज़. पढ़ें पूरी खबर.

By: Shivani Singh | Published: June 23, 2026 7:01:45 PM IST

लोहगढ़ किले पर ट्रेकर केतन की मौत हादसा नहीं, बल्कि मंगेतर और उसके प्रेमी की खूनी साजिश थी! पहले भी की थी मारने की कोशिश, ऐसे खुला घिनौना राज़
लोहगढ़ किले पर ट्रेकर केतन की मौत हादसा नहीं, बल्कि मंगेतर और उसके प्रेमी की खूनी साजिश थी! पहले भी की थी मारने की कोशिश, ऐसे खुला घिनौना राज़


यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन अफसोस कि यह पुणे के लोहगढ़ किले पर घटी एक बेहद खौफनाक और सची दास्तां है. जिस घटना को शुरुआत में महज एक दर्दनाक हादसा समझा जा रहा था, वह असल में प्यार, धोखे और साज़िश का एक ऐसा ताना-बाना निकली जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

ट्रेकर केतन अग्रवाल की मौत मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने जब कड़ियाँ जोड़ीं, तो सच सामने आते ही पैरों तले जमीन खिसक गई. केतन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उसकी अपनी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी द्वारा रची गई एक खूनी साजिश थी.

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पैर फिसलने की झूठी कहानी 

बात 18 जून की सुबह की है. सिया और केतन लोहगढ़ किले की ऊंचाइयों पर थे. अचानक खबर आती है कि केतन करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई. रोती-बिलखती सिया ने पुलिस और परिवार को बताया कि फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया था.

शुरुआत में पुलिस ने भी इसे एक आम हादसा माना, लेकिन एक अनुभवी ट्रेकर का इस तरह गिर जाना पुलिस और केतन के दोस्तों को हजम नहीं हो रहा था. जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने किले के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. यहीं से कहानी ने यू-टर्न लिया.

जून की तपती धूप में हुडी ने खोला राज

सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक अजीब और संदिग्ध लड़का दिखाई दिय. जून की कड़ाके की गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी उस लड़के ने एक मोटी हुडी पहन रखी थी, टोपी से चेहरा छिपाया हुआ था और कानों में हेडफोन थे. इस झुलसती गर्मी में हुडी पहनने की इसी बेवकूफी ने पुलिस के कान खड़े कर दिए. जब तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से उस लड़के का पता लगाया गया, तो उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई, जो पिछले एक साल से सिया का प्रेमी था. पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

बाली ट्रिप और सांप का बहाना

केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दर्द और उनके खुलासे इस पूरी वारदात को और भी ज्यादा डरावना बनाते हैं. पिता के मुताबिक, इस साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी. इसके बाद परिवार ने बाली जाने का प्लान बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर एयरपोर्ट पर पता चला कि केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया है. हैरानी की बात यह थी कि बैग से सिर्फ पासपोर्ट गायब हुआ था, पैसे या कीमती सामान सुरक्षित थे. अब परिवार को समझ आ रहा है कि वह भी केतन को दूर करने की एक साजिश का हिस्सा था.

पहले भी की थी मारने की कोशिश 

यही नहीं, पिता का दावा है कि 14 जून को भी केतन को मारने की कोशिश की गई थी. तब एक पहाड़ी पर सिया ने केतन को धक्का दे दिया था, लेकिन वह खुशकिस्मती से एक पेड़ पर अटक कर बच गया. तब सिया ने यह कहकर बात संभाल ली थी कि वह केतन को सांप से बचा रही थी.

‘शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती…’

पिता का आरोप है कि घटना वाले दिन चेतन अपनी बाइक से लोहगढ़ पहुंचा था. वहां दोनों ने पहले केतन पर किसी भारी चीज से हमला किया और फिर उसे खाई में ढकेल दिया. दुखी पिता ने सिया के परिवार पर भी इस साज़िश में शामिल होने का शक जताया है. उन्होंने रोते हुए कहा, ‘अगर सिया को यह शादी नहीं करनी थी, तो वह सीधे मना कर देती. हम शादी तोड़ देते, किसी पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन इस तरह किसी की जान ले लेना कहां का इंसाफ है?’

न्याय की गुहार

एक हंसता-खेलता परिवार अब पूरी तरह बिखर चुका है। केतन के पिता ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि उनके बेटे के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी या कड़ी से कड़ी सजा मिल सके. पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि इस खौफनाक हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखने और इसे अंजाम देने में क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी शामिल था.

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