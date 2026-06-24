Home > क्राइम > Lohagad Fort Murder Case: प्लान A मिस, प्लान B हिट! मंगेतर की हत्या कर बहाए मगरमच्छ के आंसू; इंस्टाग्राम पर किया Yet You वाला पोस्ट

Lohagad Fort Murder Case: प्लान A मिस, प्लान B हिट! मंगेतर की हत्या कर बहाए मगरमच्छ के आंसू; इंस्टाग्राम पर किया Yet You वाला पोस्ट

Lohagad Fort Murder Case: पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की लोहागढ किले में मौत अचानक गिरने से नहीं हुई है, पुलिस ने आरोप लगाया है कि कथित तौर पर उनकी मंगेतर और उसके साथी द्वारा रची गई हत्या की साजिश रची थी.

By: Preeti Rajput | Published: June 24, 2026 9:14:51 AM IST

Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान, फिर...
Pune Lohagad Fort Murder Case: मंगेतर सिया ने दिया केतन गोयल को 400 फुट ऊंचाई से धक्का, प्रेमी चेतन ने बनाया था प्लान, फिर...


Lohagad Fort Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं. केतन की मंगेतर सिया गोयल ने खुद अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें पहाडी से नीचे गिरा दिया. जानकारी के मुताबिक, सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी कारण उसने उन्हें 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया. सिया ने इस हत्या को अंजाम देने के चार दिन पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी. हालांकि, वो प्लान A फेल हो गया था. 

प्लान A हुआ फेल

केतन के पति ने जानकारी दी थी सिया और केतन 14 जून को लोहागढ किले गए थे. उस दौरान भी सिया ने उसे खाई की तरफ धक्का दिया था, लेकिन केतन ने झाडी पकडकर अपनी जान बचा ली. सिया पर शक न हो इसलिए उसने सांप-सांप कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया. केतन को भी लगा कि सांप था, इसलिए धक्का दिया और उसने सिया को गले लगा लिया. 

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प्लान B ने ली जान 

किले में केतन अपने मोबाइल से फोटो खींच रहा था. तभी सिया ने उसे खाई में धक्का दे दिया. इसके बाद सिया ने खुद ही पुलिस को फोन किया और झूठी कहानी सुनाई कि केतन का पैर फिसल गया था और वह खाई में गिर गया. सूचना मिलते ही पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए. यह सिया गोयल की पहले से बनाई गई योजना का दूसरा हिस्सा यानी प्लान B था. उसकी यह चाल सफल रही और केतन की दर्दनाक मौत हो गई. शुरुआत में किसी को सिया पर शक नहीं हुआ और सभी इसे एक हादसा मान बैठे.

प्लान C भी था तैयार 

केतन के पिता ने आरोप लगाया कि अगर  लोहगढ में प्लान B फेल होता तो सिया केतन की हत्या महाबलेश्वर में करती. उसने प्लान C भी तैयार किया हुआ था. 

सिया ने बहाए मगरमच्छ के आंसू 

केतन की मौत के बारे में पब्लिक में पता चलने के बाद, सिया ने उनकी मौत पर दुख जताते हुए एक इमोशनल इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. पोस्ट में, उन्होंने गहरा दुख जताया और उनके अचानक चले जाने पर सवाल उठाए. उस स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया है. पोस्ट में लिखा था, “तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर छोड दिया. तुम तब चले गए जब हमारी शादी होने वाली थी. मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. मेरे कुछ सपने थे, कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे. जब मैं तुमसे इतना प्यार करता था तो तुमने मुझे क्यों छोड दिया? रेस्ट इन पीस.” इसमें एक वीडियो क्लिप भी थी जिसमें केतन कार की अगली सीट पर पीछे मुडकर किसी से बात कर रहा था, इसके बाद कपल के डांस का फुटेज था, जो एक रोमांटिक गाने पर सेट था. लास्ट में लिखा था कि  “मेरे दिल को पता है कि तू यही है. वापस आ जा.” 

परिवार ने किया बडा दावा 

केतन के रिश्तेदारों ने दावा किया कि घटना से पहले सिया उसे कई बार लोहागढ किले में ले गई थी. परिवार के मुताबिक, दोनों के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद, सिया बार-बार केतन से लोहागढ चलने की जिद करती रही और उसे किले में जाने के लिए मनाती रही. केतन के चाचा विजय अग्रवाल ने दोनों आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कहा कि परिवार चाहता है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले. न्याय की अपील करते हुए वह फूट-फूट कर रोने लगे.

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कौन था केतन अग्रवाल?

केतन अग्रवाल एक फैमिली द्वारा चलाए जा रहे रियल एस्टेट बिजनेस, सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) भी थे. वह पुणे में रहते थे. उन्होंने बैबसन F.W. ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की. उनके पास सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से BBA की डिग्री भी है. उनके लिंक्डइन बायो के अनुसार, वह सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के लिए भी कमिटेड थे और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे थे जो न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढावा दें बल्कि ग्रीन फ्यूचर में भी योगदान दें.

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Tags: home-hero-pos-7Ketan aggarwalLohagad Fort Murder Casesiya goyal
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