Home > क्राइम > Pune Fake Baba: युवती को मूत्र पिलाया, बिजली के झटके दिए, गंदा काम किया, फिर पति से… पुणे में फर्जी बाबा का अश्लील कांड

Pune Fake Baba: युवती को मूत्र पिलाया, बिजली के झटके दिए, गंदा काम किया, फिर पति से… पुणे में फर्जी बाबा का अश्लील कांड

Pune Fake Baba News: खुद को भगवान का अवतार बताने वाले 59 साल के राधामोहन मिश्रा ने एक उच्च शिक्षित युवती का कई सालों तक यौन शोषण किया. उसने पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. पुलिस ने फेक बाबा को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: June 19, 2026 5:10:25 PM IST

पुणे फेक मिश्रा बाबा
पुणे फेक मिश्रा बाबा


Pune Fake Mishra Baba: महाराष्ट्र में एक और फर्जी बाबा सामने आया है. पुणे में पुलिस ने महिलाओं से ठगी और प्रताड़ना करने वाले स्वयंभू बाबा को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि फर्जी बाबा राधामोहन मिश्रा ने खुद को भगवान का अवतार बताकर 26 साल की युवती का यौन शोषण किया. यही नहीं पीड़िता को शारीरिक यातनाएं दीं.

इस मामले में पुणे पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं. वाघोली के पास उबालेनगर स्थित ‘मिश्रा बाबा’ के आश्रम से बड़ी मात्रा में समान भी बरामद हुए हैं. पुलिस को आशंका है कि इस मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं.

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आश्रम के भूमिगत कक्ष से क्या समान हुए बरामद?

* 8 लैपटॉप
* 11 मोबाइल फोन
* 19 हार्ड डिस्क
* 29 कैसेट
* 23 पेन ड्राइव
* 10 जिंदा कारतूस
* सैकड़ों दवाइयों की गोलियां

मूत्र पीने के लिए किया मजबूर

खुद को भगवान का अवतार बताने वाले 59 साल के राधामोहन मिश्रा ने एक उच्च शिक्षित युवती का कई सालों तक यौन शोषण किया. उसने पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसे अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर किया, बिजली के झटके दिए और उसके पति से अलग होने के लिए दबाव बनाया. इतना ही नहीं, उसने पीड़िता की संपत्ति भी अपने नाम करवा ली.

आरोपी ने पीड़िता के परिवार की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें उसके खिलाफ भड़काया और उसकी गलत छवि पेश की. आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सहयोगी स्वामी कंवल नयन भी गिरफ्तार

खराड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी राधामोहन मिश्रा और उसके सहयोगी स्वामी कंवल नयन समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी उबालेनगर, खराड़ी स्थित मौली सदन, रेणुका पार्क के निवासी हैं.

पुलिस के मुताबिक, यह घटनाक्रम वर्ष 2001 से 2026 के बीच हरियाणा और पुणे में चलता रहा. पीड़िता एक उच्च शिक्षित युवती है, जो पुणे की एक निजी कंपनी में कार्यरत है और उसके पिता डॉक्टर हैं. परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है.

झांसे में आ गया था पूरा परिवार

परिवार की मुलाकात पहले स्वामी कंवल नयन से हुई, जिसके जरिए उनकी पहचान राधामोहन मिश्रा से हुई. उस समय मिश्रा पंचकूला में ‘गुरुदेव साधना धाम ट्रस्ट’ नाम से आश्रम चलाता था. यहीं से पूरा परिवार उसके झांसे में आ गया.

उन्हें बताया गया कि ‘महाराज’ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार हैं और वे केवल चुनिंदा लोगों को ही दर्शन देते हैं. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Tags: crime newshome-hero-pos-4Maharashtra Newspune news
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