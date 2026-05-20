Pune Crime: फाइव स्टार होटल में महिला की हुई दो युवकों से मुलाकात, मिला ऐसा ऑफर की चली गई साथ, फिर रास्ते में…

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला वकील के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि कोरेगांव पार्क में रविवार रात महिला के साथ चलती कार में बदसलूकी और अश्लील हरकतें की गईं. मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. मूल रूप से बिहार के पटना की रहने वाली पीड़िता, पुणे में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट में वकालत कर रही है.

जानकारी के मुताबिक महिला किसी काम के सिलसिले में पुणे आई हुई थी. रविवार शाम वह कोरेगांव पार्क के एक फाइव स्टार होटल में मौजूद थी, जहां उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले एक शख्स को बुलाया था. वह व्यक्ति होटल में दो महिलाओं के साथ पहुंचा. होटल में कुछ देर बातचीत होने के बाद तीनों वहां से चले गए.

होटल में हुई दो युवकों से मुलाकात

इसके बाद महिला होटल में शराब पी रही थी, तभी उसकी मुलाकात बगल की टेबल पर बैठे दो युवकों से हुई. बातचीत के दौरान सभी ने साथ में दूसरे पब जाने का प्लान बनाया. पुलिस के अनुसार सभी लोग कार से बंड गार्डन इलाके के एक पब की ओर जा रहे थे. इसी दौरान कार में मौजूद एक आरोपी ने महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया.

महिला पर कीं अश्लील टिप्पणियां

आरोप है कि सफर के दौरान आरोपियों ने अपने दो दोस्तों को स्पीकर फोन पर कॉल किया और महिला के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं. कार में बैठे अन्य लोगों ने भी अश्लील टिप्पणियां कीं. घटना से नाराज महिला ने आरोपियों को उनके दोस्तों को मौके पर बुलाने और माफी मांगने के लिए मजबूर किया.

महिला का पर्स सड़क पर फेंक हुए फरार

जब कार रुकी तो महिला और चारों आरोपियों के बीच सड़क पर बहस शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने महिला का पर्स सड़क पर फेंक दिया और वहां से फरार हो गए. इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय लोगों से मदद मांगी और अपने एक दोस्त से संपर्क किया.