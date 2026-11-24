Boyfriend Killed Girlfriend: पुणे से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है. दरअसल, पुणे के IT हब हिंजेवाड़ी में एक हैरान कर देने वाला हत्याकांड हुआ. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर रात में अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है. चौकाने वाले बात ये है कि दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके रिश्ते को दोनों परिवारों की मंज़ूरी भी थी. वहीं अब कहा जा रहा है कि हत्या के बाद बॉयफ्रेंड पूरी रात उसकी बॉडी के पास बैठा रहा. फिर उसने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर डाली है.

शक और झगड़े ने छीन ली जिंदगी

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, दोनों पिछले दो-तीन साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. वहीं फिर हर कोई इस बात को जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या क्यों की, बता दें कि शक और आपसी झगड़े ने आखिरकार इस लव स्टोरी को एक भयानक घटना में बदल दिया. मरने वाली महिला की पहचान कोमल दहाके के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी आदमी शुभम ज्ञानेश्वर कालबांडे है.

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शादी के लिए राजी था परिवार

जानकारी के मुताबिक, शुभम और कोमल दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. शुभम हिंजेवाड़ी की कंपनी इंफोसिस में काम करता था, जबकि कोमल विप्रो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी. बताया जा रहा है कि वो रिलेशनशिप में थे और शादी करना चाहते थे. उनके परिवार भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे.

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