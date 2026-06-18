Home > क्राइम > पेशाब पीने के लिए किया मजबूर, दिए बिजली के झटके; ईश्वर का अवतार बताकर पीड़िता का 15 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण

पेशाब पीने के लिए किया मजबूर, दिए बिजली के झटके; ईश्वर का अवतार बताकर पीड़िता का 15 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक शख्स ने खुद को ईश्वर का अवतार बताकर पीड़िता का 15 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा.

By: Sohail Rahman | Published: June 18, 2026 4:57:38 PM IST

पुणे में महिला का 15 साल तक किया शारीरिक शोषण
पुणे में महिला का 15 साल तक किया शारीरिक शोषण


Pune Crime: बुधवार तड़के करीब 2 बजे वाघोली के उबालेनगर में एक बंगले से खुद को गुरु बताने वाले एक व्यक्ति और उसके सात साथियों (जिनमें छह महिलाएं शामिल हैं) को गिरफ्तार किया गया. उन पर एक महिला का यौन शोषण करने और उसकी सेहत व पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के बहाने उसके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है.

इस पूरे मामले पर पुणे के पुलिस कमिश्नर (CP) अमितेश कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिंहगढ़ रोड की रहने वाली और शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली 41 वर्षीय पीड़िता ने मंगलवार रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुणे सिटी क्राइम ब्रांच की टीम ने उबालेनगर स्थित बंगले पर छापा मारा.

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गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार गुरु की पहचान राधामोहन मिश्रा के तौर पर हुई है. मिश्रा के साथ उसकी छह महिला सहयोगियों और एक पुरुष सहयोगी कंवर नयन को भी गिरफ्तार किया गया. सभी को 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. इससे अलावा, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि खुद को गुरु बताने वाला मिश्रा हरियाणा का रहने वाला है. वह पिछले आठ साल से पुणे में रह रहा था और उसी बंगले से आश्रम चला रहा था. पीड़िता भी हरियाणा की रहने वाली है और उसके पिता डॉक्टर हैं.

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गिरफ्तार आरोपी ने किया दावा

गिरफ्तार गुरु मिश्रा ने दावा किया था कि वह ईश्वर का अवतार है और उसने करीब 15 साल तक पीड़िता का शारीरिक, यौन और मानसिक शोषण किया. आरोप है कि उसने बार-बार उसका यौन शोषण किया, उसे अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर किया, बिजली के झटके दिए, पति से तलाक लेने के लिए मजबूर किया और उसकी संपत्ति अपने नाम करवा ली. इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उसने पीड़िता के परिवार वालों के भरोसे का भी फायदा उठाया. आरोप है कि उसने परिवार वालों को उसके खिलाफ कर दिया और उसे बेईमान के तौर पर पेश किया.

हिम्मत जुटाकर परिवार के पास लौटी पीड़िता

आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और आश्रम (उबालेनगर बंगला) से भागकर अपने परिवार के घर लौट आई. जब उसने अपने साथ हुए शोषण और गुरु की करतूतों के बारे में बताया तो परिवार का अंधविश्वास टूट गया. इसके बाद वे पुलिस के पास गए और शिकायत दर्ज कराई. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) तेजस्वी सतपुते ने कहा कि शिकायत दर्ज होते ही हमने बंगले पर छापा मारा और मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया.

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Tags: crime news
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