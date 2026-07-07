केतन से सगाई, चेतन से गुपचुप शादी! कॉलेज के दोस्त बने गवाह, गूगल पर ये सर्च करती थी सिया, हुए ये नए खुलासे

Ketan Murder Case: पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस मामले में एक ऐसा दावा सामने आया है, जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी है. पता चला है कि नवंबर में सिया और केतन की शादी होने वाली थी. वहीं केतन से सगाई के बाद उसने कथित तौर पर चार महीने पहले ही अपने प्रेमी चेतन चौधरी से चुपके से शादी कर ली थी. इस शादी में उसके कॉलेज के दोस्त गवाह बने थे.

डेस्टिनेशन वेडिंग की थी तैयारी

बता दें कि 20 वर्षीय सिया गोयल और 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की मुलाकात परिवारों के जरिए हुई थी. दोनों की फरवरी में सगाई हुई और नवंबर में उदयपुर में भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं. होटल तक बुक हो चुका था और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे लेकिन सिया की जिंदगी में पहले से ही चेतन चौधरी नाम का एक युवक था. पुलिस को शक है कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे.

चेतन और सिया ने कर ली थी शादी

अब जांच में यह दावा सामने आया है कि दोनों ने कथित तौर पर फरवरी से पहले ही एक स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों का कोई वैध मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद है. अगर ऐसा होता है तो केतन अग्रवाल के साथ हुई सगाई और प्रस्तावित शादी को लेकर कई नए कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं.

गवाह दोस्तों से हो रही पूछताछ

पुलिस उन दो कॉलेज दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, जिन्होंने कथित तौर पर इस गुप्त शादी में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे. इसके अलावा तकनीकी टीम एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट की गई तस्वीरों को रिकवर करने की कोशिश कर रही है. दावा है कि इन तस्वीरों में सिया और चेतन शादी की वरमाला पहने दिखाई दे रहे थे.

जल्दबाजी में की हत्या की प्लानिंग

जांच अधिकारियों का मानना है कि नवंबर में होने वाली शादी जैसे-जैसे करीब आ रही थी, वैसे-वैसे दोनों पर दबाव बढ़ रहा था. पुलिस को शक है कि जब केतन अग्रवाल के परिवार ने उदयपुर में होने वाली शादी के लिए सिया के जरूरी दस्तावेज मांगे, तब दोनों को डर हुआ कि उनकी कथित गुप्त शादी का राज खुल सकता है. इसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में साजिश रची. पुलिस अब चेतन चौधरी के बैंक खातों की भी जांच कर रही है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कथित गुप्त शादी कराने या उससे जुड़ी औपचारिकताओं को जल्दी पूरा कराने के लिए किसी बिचौलिए को पैसे तो नहीं दिए गए थे. इन दावों की जांच अभी जारी है.

18 जून को केतन की हत्या

इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक मोड़ 18 जून को आया. उस दिन सिया और केतन लोहागढ़ किले घूमने गए थे. वहीं चट्टान से गिरने के कारण केतन अग्रवाल की मौत हो गई. शुरुआत में इसे हादसा माना गया लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले, जिनसे मामला हत्या की साजिश की ओर मुड़ गया. पुलिस का आरोप है कि घटना वाले दिन चेतन चौधरी भी वहां मौजूद था और वह सिया व केतन का पीछा कर रहा था. जांच के बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.

हत्या से पहले गूगल पर ढूंढे ये जवाह

वहीं ये भी सामने आया है कि सिया ने केतन की हत्या करने से पहले गूगल पर कुछ चीजें सर्च की थीं.