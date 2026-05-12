Psycho killer Gurpreet Singh: कनपटी पर रखता गन और…, 26 घंटे में बिछा दीं कई लाशें; एनकाउंटर में ढेर हुआ साइको किलर गुरप्रीत सिंह

Psycho killer Gurpreet Singh: अपराध की इस दुनिया में वैसे तो हजारों अपराधी पालते हैं लेकिन आज हम जिस अपराधी की बात करने जा रहे हैं दरअसल, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है वो एक साइको किलर है. जी हाँ! गुरप्रीत सिंह वो “साइको किलर” जिसका नाम उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी ज़िलों में आतंक का पर्याय बन गया था अब इतिहास बन चुका है. बता दें कि सेना का ये पूर्व जवान, जिसने महज़ 26 घंटों के अंदर-अंदर तीन बेकसूर लोगों का कत्ल कर दिया था. बता दें कि ये सोमवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया.

26 घंटे में 3 हत्या

ये कोई आम सी या छोटी सी बात नहीं है. यह पूरी कहानी किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फ़िल्म जैसी है, जिसमें एक सनकी कातिल बिना किसी वजह के लोगों के कनपटी पर सटाकर गोली मारता फिर रहा था. बता दें कि सोमवार सुबह, चंदौली के एक निजी अस्पताल में अपनी तीसरी हत्या को अंजाम देने के कुछ ही देर बाद, गुरप्रीत सिंह को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. जानकारी के मुताबिक चंदौली के पुलिस अधीक्षक (SP) आकाश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है कि सोमवार देर रात, पुलिस टीम आरोपी को उन जगहों पर ले गई थी जहाँ उसने अपराध किए थे. पुलिस ठोस सबूत जुटाने के लिए ‘क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन’ (की प्रक्रिया पूरी कर रही थी.

सबसे पहले ट्रेन में कत्ल

बता दें कि अपराधों का ये खतरनाक खेल रविवार सुबह लगभग 7:00 बजे शुरू हुआ. जानकारी के मुताबिक गाज़ीपुर का रहने वाला मंगरू कर्नाटक में अपनी नौकरी छोड़कर घर लौट रहा था. दरअसल, ये शख्स DDU-ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन से सफ़र कर रहा था. चंदौली में कुचमन स्टेशन के पास, गुरप्रीत और मंगरू के बीच किसी मामूली बात पर बहसबाजी हो गई. गुस्से में आकर गुरप्रीत ने मंगरू की कनपटी पर एक देसी पिस्तौल सटा दी और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं इस साइको किलर ने चलती ट्रेन से मंगरू की लाश फेंक दी और, जैसे ही ट्रेन ताजपुर गाँव के पास धीमी हुई, वो खुद भी उस ट्रेन से कूदकर भाग गया.

24 घंटे में 3 मर्डर..साइको किलर!#चंदौली में एक साइको किलर गिरफ्तार हुआ है, जिसने जम्मू तवी एक्सप्रेस में 1 और गाजीपुर की ट्रेन में 1 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर चंदौली के प्राइवेट अस्पताल में मरीज को गोली मार दी। हमलावर गुरप्रीत पंजाब के अमृतसर का है। आर्मी रिटायर्ड है। pic.twitter.com/pRo6m5WAEG — Shivaji Mishra | डिजिटल पत्रकार (@08febShivaji) May 11, 2026

जम्मू-तवी एक्सप्रेस पर कत्ल

वहीं उसके बाद गुरप्रीत लगभग 9 km पैदल चलकर व्यास नगर गाँव गया . यहाँ से वो कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ गया. वहीं दिर रविवार रात लगभग 2:00 बजे जब ट्रेन मुगलसराय के पास ब्लॉक हट-B के पास धीमी हुई तो उसने एक और कत्ल को अंजाम दिया. दरअसल, बिहार के दिनेश साहू (42), जो अपनी पत्नी और परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, वो टॉयलेट की तरफ गए. गुरप्रीत ने वहाँ भी ठीक वही तरीका अपनाया; उसने दिनेश के कनपटी पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस अपराध के बाद, वो एक बार फिर ट्रेन से कूदकर भाग निकला.

अस्पातल में कांड

सोमवार सुबह लगभग 8:30 बजे, गुरप्रीत चंदौली में अली नगर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित जीवक अस्पताल पहुँचा. कपड़े से अपना चेहरा ढँककर, वह इलाज करवाने के बहाने अंदर घुस गया. अंदर, भभुआ (बिहार) की 55 वर्षीय लक्ष्मणा देवी एक मरीज़ के तौर पर भर्ती थीं. गुरप्रीत सीधे उनके बिस्तर के पास गया, जब वह सो रही थीं, तो उसने उनकी कनपटी पर पिस्तौल रखी और गोली चला दी. इस सनसनीखेज अपराध से पूरे अस्पताल में दहशत और अफरा-तफरी मच गई.