जहां जलाया था प्राइवेट पार्ट, दरिंदों ने नोंचा था बदन; वहीं पुलिस वालों ने हैवान के खींचे प्राण

Most Dangerous Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल से हाल ही में सामने आई एक रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है. यहां एक इलाके में तलाब के बोरे में 11 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली थी. बारुईपुर में रहने वाली ये मासूम अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेने के लिए पहुंची थी. लेकिन रास्ते में कुछ दरिंदों ने उसका शिकार करने के लिए बैठे थे. उस 11 साल की मासूम बच्ची ने पहले अपनी शरीर पर हैवानियत झेली और जब थोड़ी सी जान बची थी. उसे बोरे में डालकर पानी में डूबकर निकल गई. 8 जुलाई बुधवार को उस मासूम की हत्या का आरोपी प्रभास मंडल को भी पुलिस उसी स्थान पर ले गई, जहां वह बच्ची के साथ आखिरी बार नजर आया था. प्रभास मंडल पुलिस के निशाने से कुछ ही दूर खड़ा था.

बच्ची के साथ हुई हैवानियत की हदें पार

6 जुलाई को पुलिस अधिकारी ने बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनाई. उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि उसके सिर पर पहले भारी वस्तु से वार किया गया था. फिर सिर किसी कठोर सतह पर पटका. रिपोर्ट में पता लगा कि तालाब में फेंके जाते समय लड़की जिंदा थी. उसके पेट में पानी भरा मिला. उन्होंने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले थे. इसके अलावा उसके शरीर पर आरोपियों के काटने और खरोंच के निशान भी मिले हैं.

कैसे मरा गया आरोपी?

मंगलवार रात को करीब 1 : 45 पर पुलिस मंडल को हैवानियत की सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी. ये वही जगह थी, जहां से मासूम लाश बरामद की गई थी. आनंदबाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुत्र के अनुसार, जांच चल रही थी. मंडल ने पुलिस सर्किल इंचार्ज रॉनी सरकार की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की. तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चला थी. इस दौरान पुलिस की कुछ गोलियां आरोपी की सीना चीरकर आरपार हो गई. आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी. शरीर में कोई गोलियां नहीं मिली जिसका मतलब गोली शरीर के आरपार हो गई.

आरोपी के घरवाले क्या बोले?

इस मामले की जांच कर रहे इलाके के एक व्यक्ति ने टेलीग्राफ को बताया, “हमने CCTV फुटेज देखे. एक फुटेज में प्रभास मंडल शाम 4:35 बजे दिखाई दिया. इसके बाद करीब 4:42 बजे वह एक स्कूल के पास लाल टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति के साथ नजर आया. उस व्यक्ति ने टोपी पहन रखी थी, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल था. बाद में प्रभास मंडल एक और व्यक्ति से बात करते हुए दिखा, जिसकी पहचान हम कर पाए.” उन्होंने आगे बताया, “वह व्यक्ति प्रभास मंडल ही था. जब हम रात करीब 3 बजे उसके घर पहुंचे, तो उसकी पत्नी और मां ने कहा कि वह घर पर नहीं है. लेकिन घर के अंदर से आवाज आने पर हमें शक हुआ. इसके बाद पुलिस की मदद से घर की तलाशी ली गई. वह घर के एक कोने में छिपा हुआ मिला.”

क्या है पूरा मामला?

अखबार के अनुसार, मंडल ने शुरुआत में अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की. एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उसने कहा था कि उसने लड़की को खाने के लिए नूडल्स दिए थे और इस मामले का आरोप दूसरे लोगों पर लगा दिया था. उसने यह भी दावा किया था कि उन लोगों ने पैसों के लिए लड़की का अपहरण किया था और उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं था. बाद में उसने स्वीकार किया कि वह भी उन लोगों में शामिल था, जिन्होंने अपहरण और अपराध को अंजाम दिया. अब प्रभास मंडल की मौत की जांच CID यानी अपराध जांच विभाग करेगा. क्योंकि इस मुठभेड़ में बारुईपुर पुलिस जिले के पुलिसकर्मी शामिल थे, इसलिए स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती. इसी वजह से CID को स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही न्यायिक जांच भी जारी रहेगी.

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