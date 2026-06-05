UP Murder Case: चाची के दबाए दोनों हाथ और छुरी से कर दिया कांड! कोई और नहीं; मुंह बोले भतीजे ने ही काट डाली पूनम की गर्दन

UP Murder Case: हाल ही में हुए कॉस्मेटिक व्यापारी की पत्नी पूनम की हत्या को लेकर पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जो सच में हैरान कर देने वाला है. पुलिस का कहना है कि यह हत्या 1 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अम्बेहटा पीर में हुई थी. इस अपराध ने न सिर्फ एक जान का दुखद नुकसान किया है, बल्कि रिश्तों और भरोसे के बंधन को भी तोड़कर रख दिया है. पूनम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही किसी खास ने की है. जिस युवक को मृतक महिला अपने परिवार का हिस्सा मानती थी और जो उसे प्यार से चाचीकहकर बुलाता था, वही पल भर में दरिंदा बन गया. चंद पैसों के खातिर उसने एक साथी के साथ मिलकर पूनम की हत्या कर दी.

घर में मिली थी पूनम की लाश

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 1 जून 2026 को, पूनम अपने घर के अंदर मृत पाई गई. अपराधियों ने किसी धारदार हथियार से उसका गला काट दिया था और उसके कानों से बालियां भी लूट ली थीं. इस घटना की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. मृतक के पति, संजय मित्तल द्वारा दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत के आधार पर, नकुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया, और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की छह अलग-अलग टीमें तैनात की गईं. प्रारंभिक जांच की शुरुआत से ही, पुलिस को शक था कि पीड़ित महिला का कोई परिचित ही इस हत्या में शामिल है.

बेरहमी से किया कत्ल

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और मुखबिरों से मिली खुफिया जानकारी की मदद ली और देर रात आरोपियों में से एक, अंकुर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना से संबंधित एक बाली भी बरामद की. अंकुर ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि सलमान नाम के एक साथी ने भी इस अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की थी. पुलिस ने तुरंत सलमान की तलाश शुरू कर दी; आज सुबह तड़के, उन्होंने उसे नकुर इलाके में ढूंढ निकाला और, एक मुठभेड़ के बाद, घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सलमान के कब्जे से भी आभूषण और हथियार बरामद किए हैं.

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मौके का उठाया फायदा

वहीं जब कातिल अंकुर गुप्ता ने पूछताछ के की गई तो उसने बताया कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उस पर काफी कर्ज़ चढ़ गया था. उसने अपने दोस्त सलमान से भी लगभग ₹1.5 लाख उधार लिए थे. कर्ज़दारों के लगातार दबाव और पैसों की ज़रूरत से मजबूर होकर, उसने अपने दोस्त सलमान के साथ मिलकर एक डकैती की साज़िश रची. अंकुर ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि संजय मित्तल उसका पड़ोसी था, और उसे पता था कि संजय का कॉस्मेटिक्स का एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है. उसे यह भी पता था कि पूनम मित्तल अक्सर दिन के समय घर पर अकेली होती थीं और किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थीं. वहीँ वो पूनम के घर आता-जाता रहता था और पूनम उसे पहचानती थीं, इसलिए उसने इसी भरोसे का फ़ायदा उठाया.

प्लानिंग के मुताबिक, 1 जून की दोपहर करीब 3:30 बजे, अंकुर और उसका साथी सलमान, पूनम के घर पहुँचे. दोनों पहली मंज़िल पर लगे जाली वाले दरवाज़े तक पहुँचे, जो अंदर से बंद था. अंकुर ने आवाज़ लगाई, “चाची! चाची!” और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि उनकी गेंद छत पर जा गिरी है. चूंकि पूनम मित्तल उन्हें पहचानती थीं, इसलिए उन्होंने बिना किसी शक के दरवाज़ा खोल दिया.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम

दरवाजा खुलते ही दोनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, और उसे घसीटकर एक कमरे में ले गए और घर में रखे कैश और कीमती सामान के बारे में उससे पूछताछ करने लगे. जब उन्हें कोई बड़ी रकम या कीमती सामान नहीं मिला, तो उन्होंने अलमारी खंगालना शुरू कर दिया. इसी दौरान, दोनों आदमियों ने महिला के कानों से बालियां खींचकर निकालने की कोशिश की. जब महिला ने विरोध किया और शोर मचाया, तो उन्हें डर लगा कि महिला ने उन्हें पहचान लिया है और उनकी पहचान पुलिस के सामने खुल जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, दोनों बुरी तरह डर गए और सोचने लगे की कहीं सच सबके सामने न आ जाए. उसके बाद अंकुर ने महिला के हाथों को ज़मीन पर दबाए रखा, जबकि उसके साथी सलमान ने अपने साथ लाए चाकू से उसका गला काट दिया. इस वारदात के दौरान काफी खून बहा, और आरोपियों के कपड़े भी खून से सन गए. हत्या करने के बाद, दोनों आरोपियों ने महिला के कानों से बालियां छीन लीं और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

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