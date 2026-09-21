6 महीने पहले गुपचुप निकाह, फिर अचानक गायब हुई पूजा… पति करता रहा ढूंढने का नाटक, एक सुराग ने पलटी पूरी कहानी; बेनकाब हुआ कातिल!

Ghaziabad Man Killed Second Wife: क्या किसी महिला का अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला उसकी मौत की सजा बन सकता है? गाजियाबाद के विजय नगर इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय पूजा हत्याकांड ने समाज के सामने यही सवाल छोड़ा था. शराबी पति से अलग होने के बाद अपने तीन बच्चों की परवरिश और दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए संघर्ष कर रही पूजा की मुलाकात मोहम्मद आलम नाम के शख्स से हुई थी. धीरे-धीरे यह जान-पहचान प्यार और फिर छह महीने पहले गुपचुप निकाह में बदल गई, लेकिन पूजा को क्या पता था कि जिस शख्स को उसने अपनी जिंदगी का हमसफर चुना है, वही उसका कातिल बन जाएगा. आलम पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी व परिवार के खुलासे के बाद पूजा की जिंदगी नर्क बन गई. जब पूजा ने अपने अधिकारों और हक के लिए आवाज उठाई, तो आलम ने उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली. गाड़ी में बैठाकर पूजा की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करने और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.

संघर्षों से भरी जिंदगी, सिलाई से लेकर सैलून तक में किया काम

गाजियाबाद के विजय नगर में रहने वाली पूजा ने अपने शराबी पति से अलग होने के बाद अपने 3 बच्चों की खातिर अकेले ही संघर्ष का रास्ता चुना था. कम पढ़ी-लिखी होने के बावजूद उसने पहले घरों में खाना बनाने और झाड़ू-पोछा करने का काम किया, ताकि वह अपने बच्चों का पेट पाल सके और किराए के कमरे का खर्च उठा सके. इसके बाद उसने एक सैलून में नौकरी शुरू की, जहां उसकी जिंदगी में मोहम्मद आलम की एंट्री हुई. यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया था.

चुपके से निकाह, पहली पत्नी के खुलासे ने चौंकाया

सैलून में काम करने के दौरान पूजा की नजदीकियां मोहम्मद आलम से बढ़ीं. आलम ने उसे सुरक्षा और सम्मान का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, और करीब छह महीने पहले दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया. इस बीच पूजा के घर में बदलाव आने लगे थे, यहां तक कि उसने घर के मंदिर से मूर्तियां भी हटा दी थीं. सच्चाई तब सामने आई जब जुलाई के महीने में हापुड़ से आलम की पहली पत्नी राणा और उसकी मां पूजा के घर आ धमकीं और हंगामा खड़ा कर दिया. तब जाकर पूजा को पता चला कि आलम ने उसे धोखे में रखा था.

पैसों की डिमांड, मारपीट और लापता होने का नाटक

निकाह के बाद आलम का असली चेहरा सामने आने लगा. वह लगातार पूजा पर अपनी गाढ़ी कमाई और बचत के पैसे देने का दबाव बनाने लगा और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था. जुलाई के मध्य में अचानक पूजा रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई. आरोपी मोहम्मद आलम ने खुद पूजा के परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी तलाश का नाटक किया और पुलिस थाने में झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में आगे रहा, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

पुलिस के सामने किया हत्याकांड का खुलासा

जांच के आगे बढ़ने पर गाजियाबाद पुलिस ने मोहम्मद आलम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में पूजा की हत्या करने की बात कबूल की. उसने बताया कि वह पूजा के बार-बार अपनी पहली पत्नी को छोड़ने और उसके साथ रहने के दबाव से तंग आ चुका था, जिसके चलते उसने रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. हापुड़ के रास्ते में कार के भीतर उसने पूजा की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी और शव को झील में फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने पूजा को कार में घुमाने और साजिशन सुनसान इलाके में ले जाने के लिए किया था.

परिवार वालों ने लगाए साजिश के आरोप

आलम ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या के बाद पूजा का शव गंगनहर (या झील) में फेंक दिया था. हालांकि, पुलिस द्वारा काफी तलाश करने के बावजूद मृतका का शव बरामद नहीं किया जा सका, जिससे पुलिस और कोर्ट में केस को मजबूत करने के लिए सबूत जुटाना एक बड़ी चुनौती बन गया. हालांकि, मृतका के परिजनों ने पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठाए और कहा कि महज सात मिनट में शव को ठिकाने लगाना असंभव था. यह एक सोची-समझी साजिश थी जिसमें आलम के परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की गंभीर धाराओं (तहत बीएनएस/भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया. इसके साथ ही, मृतका के दलित (जाटव) समुदाय से होने के कारण परिवार को एससी/एसटी एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे और बच्चों के भरण-पोषण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई.

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