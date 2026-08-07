Home > क्राइम > स्कूल में पढ़ाया, नर्स से की शादी, डॉ. झटका बन… 28 साल तक जी नकली जिंदगी; अतीत के पन्ने खुलते ही खिसक गई पैरों तले जमीन

स्कूल में पढ़ाया, नर्स से की शादी, डॉ. झटका बन… 28 साल तक जी नकली जिंदगी; अतीत के पन्ने खुलते ही खिसक गई पैरों तले जमीन

Suresh Bairagi Arrest: दिल्ली पुलिस ने 53 साल के सुरेश बैरागी उर्फ राजेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक वह हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल की हत्या, दिल्ली में हत्या की कोशिश के दो मामलों और पुलिस हिरासत से फरार होने सहित कई गंभीर मामलों में वांछित था.

By: Shristi S | Published: August 7, 2026 9:12:58 AM IST

पुलिस ने 28 साल से वांटेड सुरेश बैरागी को गिरफ्तार किया
पुलिस ने 28 साल से वांटेड सुरेश बैरागी को गिरफ्तार किया


Police Arrest Suresh Bairagi: एक शख्स जो दिन में मरीजों का इलाज करता हो, लोगों के बीच ‘डॉक्टर’ के नाम से सम्मान पाता हो, परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीता हो, लेकिन उसका असली चेहरा एक ऐसे भगोड़े का हो जिसकी तलाश पुलिस लगभग तीन दशक से कर रही हो.

यह किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, लेकिन एक ऐसा आरोपी हकीकत में है, जिसने 28 साल तक नई पहचान के सहारे कानून की आंखों में धूल झोंकी. लेकिन, आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया और उसके दोहरे जीवन का चौंकाने वाला सच सामने आ गया.

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28 साल से फरार था आरोपी

दिल्ली पुलिस ने 53 साल के सुरेश बैरागी उर्फ राजेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक वह हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल की हत्या, दिल्ली में हत्या की कोशिश के दो मामलों और पुलिस हिरासत से फरार होने सहित कई गंभीर मामलों में वांछित था. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही करीब 28 साल पुरानी तलाश खत्म हो गई.

कैसे बना सुरेश बैरागी अपराधी?

पुलिस ने बताया कि सुरेश बैरागी हरियाणा का कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन 1990 के दशक के आखिर में अपराध की दुनिया में चला गया. उसके खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में चोरी, हत्या की कोशिश और अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज हुए. सबसे चर्चित मामला 10 मई 1998 का है. पुलिस का आरोप है कि सोनीपत में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में बैरागी और उसके साथियों ने गोलीबारी की थी. इस घटना में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल जय भगवान की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर तौर से घायल हुआ था.

पुलिस हिरासत से भी हो गया था फरार

हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद 14 फरवरी 1999 को उसे यूपी पुलिस गाजियाबाद जेल से सोनीपत कोर्ट ले जा रही थी. इसी दौरान वह गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ, लेकिन वह लगभग तीन दशक तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा.

नई पहचान बनाकर शुरू की दूसरी जिंदगी

पुलिस जांच में सामने आया कि 2000 के दशक की शुरुआत में उसने राजेंद्र सिंह यादव के नाम से नई पहचान बना ली. इसी नाम से उसने आधार कार्ड, वोटर आईडी समेत कई सरकारी दस्तावेज बनवा लिए और पूरी तरह एक नई जिंदगी शुरू कर दी. शुरुआत में वह मुंबई के कोलाबा इलाके के एक सरकारी स्कूल में फिजिक्ल एजुकेशन (PE) शिक्षक के तौर में काम करने लगे. कुछ समय बाद वह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली कस्बे में जाकर बस गया. 

डॉ. झटका से हुआ मशहूर

साल 2003 में उसने एक सरकारी अस्पताल में काम कर रही नर्श से शादी की और पत्नी से चिकित्सा संबंधी बुनियादी जानकारी हासिल करने के बाद उसने एक छोटा क्लिनिक खोल लिया और मरीजों का इलाज करने लगा.  मजे की बात तो यह थी की उसकी शक्ल एक लोकप्रिय कार्टून वैज्ञानिक जैसी होने के कारण स्थानीय लोग उसे डॉ. झटका के नाम से बुलाने लगे. वहीं, दूसरी तरफ हैरानी की बात यह थी कि न तो उसकी पत्नी और न ही आसपास के लोगों को उसके आपराधिक अतीत के बारे में पता था.

कैसे खुला राज़?

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 1997 में दर्ज हत्या की कोशिश के दो मामलों की जांच कर रही थी. इसी दौरान जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी हरियाणा के एक हत्या के मामले में भी वांटेड है और सालों पहले पुलिस हिरासत से फरार हो चुका है. बस फिर क्या था, पुलिस ने उसके रिश्तेदारों की हरकतों पर नजर रखी, कॉल डिटेल रिकॉर्ट खंगाले और उन लोगों की पहचान की जो अब भी उसके संपर्क में थे. जिसके बाद पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला, जिससे पता चला कि उसकी पत्नी मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल में नर्स है. इसी सुराग ने पुलिस को मुंगावली तक पहुंचा दिया.

कई दिनों की निगरानी के बाद सुरेश बैरागी हुआ गिरफ्तार

पुलिस टीम ने मुंगावली में कई दिनों तक छिप कर निगरानी की. पहचान की पूरी पुष्टि होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आरोपी को दिल्ली लाया गया. इस पर पुलिस ने बताया कि आरोपी ने फर्जी लेकिन वैध दिखने वाले दस्तावेजों और नई पहचान के सहारे सालों तक सामान्य नागरिक की तरह जिंदगी बिताई. उसकी असली पहचान तक पहुंचने के लिए तकनीकी सर्विलांस और फील्ड इंटेलिजेंस की संयुक्त भूमिका सबसे अहम रही.

Tags: crimeharyanaMadhya PradeshMurder
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