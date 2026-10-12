Maharashtra Crime: मंदिर में लड़की को अकेला देख जाग गया युवक के अंदर का शैतान, कोने में ले जाकर की गंदी हरकत, वीडियो वायरल

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ के निगड़ी इलाके के एक मंदिर में दर्शन के लिए आई नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आरोप है कि मेट्रो पिलर निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर ने बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

जानकारी के मुताबिक, बच्ची निगड़ी स्थित एक मंदिर में दर्शन करने आई थी. वह मंदिर में अकेली थी और दर्शन करने के बाद कुछ देर वहां एक कोने में रुकी हुई थी. इसी दौरान मेट्रो स्तंभ निर्माण कार्य में लगा एक मजदूर मंदिर पहुंचा. आरोप है कि उसने बच्ची को अकेला देखकर उसे एक कोने में खींच लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा.

बच्ची ने आरोपी को दिया धक्का

हालांकि, बच्ची ने विरोध करते हुए आरोपी को धक्का दिया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी. बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर वहां से भाग गया. घटना के बाद बच्ची रोने लगी. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद होने की बात सामने आई है.

पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी परिसरातील मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न झाला.आरोपी मेट्रोच्या पिलर उभारणीच्या कामावर असलेला कामगार असल्याचे सांगितले जात आहे. #PCMC #Punecrime #breakingnews‌ #pimprichinwad https://t.co/8vgDxwC7fg — Yash ksagar (@yashksagar86) October 12, 2026

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश

मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए निगड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मजदूर को हिरासत में ले लिया.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बढ़ी चिंता

फिलहाल, आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया जारी होने की जानकारी है. इस घटना ने इलाके में नाबालिग बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है.