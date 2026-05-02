98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश

Pilibhit Peon Fraud: पीलीभीत के एक मामूली चपरासी ने प्यार के नाम पर सरकारी खजाना लूट लिया. तीन पत्नियां, कई प्रेमी, महंगे फ्लैट, ज़मीन और लग्ज़री लाइफस्टाइल—सब कुछ सरकारी पैसे से. एजुकेशन डिपार्टमेंट के DIOS ऑफिस में तैनात चपरासी इल्हाम उर रहमान शम्सी ने करीब 8 करोड़ रुपये का गबन कर लिया.इल्हाम क्लास IV का कर्मचारी था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल किसी अमीर अमीर आदमी से कम नहीं थी. जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते हुए, उसने DIOS ऑफिस में काफी असर जमा लिया. ट्रेजरी ऑफिस की बारीकियां जानते हुए, इल्हाम ने नकली बेनिफिशियरी ID बनाईं और सरकारी पैसे अपने और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए: उसने 53 अलग-अलग संदिग्ध अकाउंट में 98 ट्रांजैक्शन के ज़रिए 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गबन किया.

पत्नी के अकाउंट में 10 मिलियन से ज़्यादा रुपये

अकेले उसकी पत्नी अर्शी खातून के अकाउंट में 10 मिलियन से ज़्यादा रुपये ट्रांसफर किए गए. बाकी पैसे का इस्तेमाल उसकी दूसरी पत्नियों और रखैलों की महंगी इच्छाओं को पूरा करने में किया गया. उन्होंने फ्लैट खरीदे, ज़मीन खरीदी और अय्याशी का साम्राज्य खड़ा किया.

सात महिलाएं गिरफ्तार

सितंबर 2024 से चल रहे इस बड़े स्कैम का पर्दाफाश होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. मुख्य आरोपी इल्हाम शम्सी की सात महिला साथियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें लुबना, फातिमा, परवीन खातून, आशकारा परवीन, अज़ारा खान, नाहिद और आफ़िया खान शामिल हैं. इल्हाम की पत्नी अर्शी खातून पहले से ही जेल में है. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस विक्रम दहिया के मुताबिक, पुलिस ने इन अकाउंट्स में रखे 55 मिलियन रुपये (54,594 रुपये) फ्रीज़ कर दिए हैं. अब इस बात की पूरी जांच चल रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन-कौन शामिल था. फ़र्ज़ी ID और सैलरी बिल-टोकन जेनरेशन के ज़रिए किए गए इस स्कैम ने डिपार्टमेंट के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.