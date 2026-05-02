Home > क्राइम > 98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश

98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश

Pilibhit Peon Fraud: सितंबर 2024 से चल रहे इस बड़े स्कैम का पर्दाफाश होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. मुख्य आरोपी इल्हाम शम्सी की सात महिला साथियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें लुबना, फातिमा, परवीन खातून, आशकारा परवीन, अज़ारा खान, नाहिद और आफ़िया खान शामिल हैं. इल्हाम की पत्नी अर्शी खातून पहले से ही जेल में है. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस विक्रम दहिया के मुताबिक, पुलिस ने इन अकाउंट्स में रखे 55 मिलियन रुपये (54,594 रुपये) फ्रीज़ कर दिए हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 2, 2026 2:31:15 PM IST

ऐसी जिंदगी जीता था UP का करोड़पति चपरासी
ऐसी जिंदगी जीता था UP का करोड़पति चपरासी


Pilibhit Peon Fraud: पीलीभीत के एक मामूली चपरासी ने प्यार के नाम पर सरकारी खजाना लूट लिया. तीन पत्नियां, कई प्रेमी, महंगे फ्लैट, ज़मीन और लग्ज़री लाइफस्टाइल—सब कुछ सरकारी पैसे से. एजुकेशन डिपार्टमेंट के DIOS ऑफिस में तैनात चपरासी इल्हाम उर रहमान शम्सी ने करीब 8 करोड़ रुपये का गबन कर लिया.इल्हाम क्लास IV का कर्मचारी था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल किसी अमीर अमीर आदमी से कम नहीं थी. जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते हुए, उसने DIOS ऑफिस में काफी असर जमा लिया. ट्रेजरी ऑफिस की बारीकियां जानते हुए, इल्हाम ने नकली बेनिफिशियरी ID बनाईं और सरकारी पैसे अपने और अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए: उसने 53 अलग-अलग संदिग्ध अकाउंट में 98 ट्रांजैक्शन के ज़रिए 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गबन किया.

पत्नी के अकाउंट में 10 मिलियन से ज़्यादा रुपये

अकेले उसकी पत्नी अर्शी खातून के अकाउंट में 10 मिलियन से ज़्यादा रुपये ट्रांसफर किए गए. बाकी पैसे का इस्तेमाल उसकी दूसरी पत्नियों और रखैलों की महंगी इच्छाओं को पूरा करने में किया गया. उन्होंने फ्लैट खरीदे, ज़मीन खरीदी और अय्याशी का साम्राज्य खड़ा किया.

You Might Be Interested In

सात महिलाएं गिरफ्तार

सितंबर 2024 से चल रहे इस बड़े स्कैम का पर्दाफाश होने के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. मुख्य आरोपी इल्हाम शम्सी की सात महिला साथियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें लुबना, फातिमा, परवीन खातून, आशकारा परवीन, अज़ारा खान, नाहिद और आफ़िया खान शामिल हैं. इल्हाम की पत्नी अर्शी खातून पहले से ही जेल में है. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस विक्रम दहिया के मुताबिक, पुलिस ने इन अकाउंट्स में रखे 55 मिलियन रुपये (54,594 रुपये) फ्रीज़ कर दिए हैं. अब इस बात की पूरी जांच चल रही है कि इस सिंडिकेट में और कौन-कौन शामिल था. फ़र्ज़ी ID और सैलरी बिल-टोकन जेनरेशन के ज़रिए किए गए इस स्कैम ने डिपार्टमेंट के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Tags: UP
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश
98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश
98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश
98 ट्रांजेक्शन, बेगम और गर्लफ्रेंड की भरमार; UP के करोड़पति चपरासी की लग्जरी लाइफस्टाइल देख पुलिस के उड़े होश