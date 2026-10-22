10 सिख तीर्थयात्रियों की मौतें, पुलिस की एक कहानी और कोर्ट का फैसला… क्या था पीलीभीत फर्जी एनकाउंटर कांड?

Pilibhit Fake Encounter Case: जुलाई 1991 का दिन था. एक बस में सवार तीर्थयात्री अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने कुछ युवकों को बस से उतार लिया. अगले दिन खबर आई कि 10 खालिस्तानी आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर हो गए. सवाल उठा क्या ये सच में आतंकी थे या एक सुनियोजित फर्जी एनकाउंटर? यह एक ऐसा मामला था जिसने अदालत में पुलिस की इस कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरा मामला क्या था और जब अदालत में इसकी सुनवाई हुई तो अदालत ने क्या फैसला लिया?

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह मामला 12 जुलाई 1991 का है. अभियोजन के मुताबिक, सिख तीर्थयात्रियों से भरी एक बस को पुलिस ने रोका. बस में धार्मिक यात्रा से लौट रहे लोग सवार थे. पुलिस ने 10 सिख युवकों को बस से अलग किया और उन्हें अपने वाहन में बैठा लिया. बाकी यात्रियों को बाद में पीलीभीत के एक गुरुद्वारे में छोड़ दिया पाया.

इसके बाद इन युवकों को तीन अलग-अलग जगहों- न्यूरिया, बिलसंडा और पूरनपुर ले जाया गया. 12 और 13 जुलाई की दरम्यानी रात पुलिस ने तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने दावा किया कि मारे गए लोग आतंकवादी थे और मुठभेड़ के दौरान हथियार बरामद हुए. हालांकि, बाद की जांच में पुलिस के इस दावे पर गंभीर सवाल उठे.

आखिर क्यों मारे गए थे तीर्थयात्री?

CBI की जांच के मुताबिक, इन लोगों को आतंकवादी बताकर मारने के पीछे पुरस्कार और पुलिस की पहचान हासिल करने की होड़ भी एक संभावित मकसद था. उस समय तराई क्षेत्र में उग्रवाद का माहौल था और पुलिस पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव था.

मामले में सामने आया कि युवकों को पहले बस से उतारा गया और फिर अलग-अलग जगहों पर ले जाकर हत्या की गई, ताकि पूरी घटना को मुठभेड़ का रूप दिया जा सके. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CBI ने जांच की.

फेक एनकाउंटर का राज़ कैसे खुला?

घटना के कुछ ही दिनों बाद, मीडिया ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और 15 मई 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया. CBI ने कुल 57 पुलिसवालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की. ​​ट्रायल के दौरान दस आरोपियों की मौत हो गई.

47 पुलिसवालों को क्या सज़ा मिली?

4 अप्रैल 2016 को, लखनऊ की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने 47 पुलिसवालों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को हर एक पर 14-14 लाख रुपये का जुर्माना भी देने का आदेश दिया.

हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. 2022 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304 पार्ट-I के तहत 43 बचे हुए अपील करने वालों की उम्रकैद की सज़ा को 7 साल की कड़ी कैद और हर एक पर 10,000 रुपये के जुर्माने में बदल दिया. इसका मतलब है कि 2016 की उम्रकैद की सज़ा आखिरी नहीं थी.