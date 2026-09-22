Home > क्राइम > भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा

भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा

Patna Crime: हल ही में पटना से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पटना सिटी के खाजेकलां थाना इलाके के दुल्ली घाट पर एक महिला की जली हुई लाश मिली, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई.

By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 10:08:53 AM IST

crime news
crime news


Patna Crime: हल ही में पटना से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पटना सिटी के खाजेकलां थाना इलाके के दुल्ली घाट पर एक महिला की जली हुई लाश मिली, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई. बता दें कि महिला अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहती थी. उसके बेटे पर उसे जलाकर मारने का आरोप है. आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि लाश की पहचान 60 साल की रेखा देवी उर्फ ​​मंजू देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

जांच कर रही पुलिस 

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मां-बेटे में अक्सर नशे को लेकर झगड़ा होता था. घटना की जानकारी मिलने पर खाजेकलां थाना पुलिस दुल्ली घाट पहुंची और मौके का मुआयना किया. सबूत इकट्ठा करने के लिए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया. इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेज दिया गया. पुलिस घटना के पीछे के झगड़े की जांच कर रही है. 

You Might Be Interested In

UP IAS Transfer: रातों-रात क्यों हुआ 34 IAS अधिकारीयों का ट्रांसफर? सामने आई असल वजह; बदले गए 14 जिलों के DM

 मैं भगवान हूँ- कांड करने के बाद बोलै आरोपी 

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद चिंटू खुद को भगवान कहने लगा. उसने कथित तौर पर कहा कि उसने अपनी मां को स्वर्ग भेज दिया है. पुलिस इन बयानों को जांच का हिस्सा मान रही है. पुलिस घटना के समय आरोपी की मानसिक और शारीरिक हालत की जांच कर रही है. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसने कोई नशीला पदार्थ लिया था.

Bigg Boss 20: बहुत चल रही थी लिपटा-चिपटी! अब आ गया Asif की बीवी का रिएक्शन; Love Gill के नजदीक जाने पर क्या बोल गईं भाभी जी?

Tags: crime newshome-hero-pos-7Patna crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026

गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

September 21, 2026

एक्ट्रेसेस, जो हैं 2 बेटियों की मां

September 21, 2026

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026
भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा
भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा
भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा
भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा
भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा