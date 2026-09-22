भगवान बन मां में लगा दी आग! जब पड़ोसी आए रोकने तो दांत से काट ले गया बोटी; नहीं पैदा हुआ होगा ऐसा कलयुगी बेटा

Patna Crime: हल ही में पटना से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पटना सिटी के खाजेकलां थाना इलाके के दुल्ली घाट पर एक महिला की जली हुई लाश मिली, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई. बता दें कि महिला अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहती थी. उसके बेटे पर उसे जलाकर मारने का आरोप है. आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि लाश की पहचान 60 साल की रेखा देवी उर्फ ​​मंजू देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है.

जांच कर रही पुलिस

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मां-बेटे में अक्सर नशे को लेकर झगड़ा होता था. घटना की जानकारी मिलने पर खाजेकलां थाना पुलिस दुल्ली घाट पहुंची और मौके का मुआयना किया. सबूत इकट्ठा करने के लिए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया. इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेज दिया गया. पुलिस घटना के पीछे के झगड़े की जांच कर रही है.

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मैं भगवान हूँ- कांड करने के बाद बोलै आरोपी

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद चिंटू खुद को भगवान कहने लगा. उसने कथित तौर पर कहा कि उसने अपनी मां को स्वर्ग भेज दिया है. पुलिस इन बयानों को जांच का हिस्सा मान रही है. पुलिस घटना के समय आरोपी की मानसिक और शारीरिक हालत की जांच कर रही है. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसने कोई नशीला पदार्थ लिया था.

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