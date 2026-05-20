अपनों ने ही लूट लिया… घर में घुसे परिवार वाले, अपने ही लोगों पर छिड़का पेट्रोल, पटना सिटी में अफरातफरी

Patna City: बिहार राज्य से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पटना सिटी (Patna City) के चौक थाना क्षेत्र स्थित राजा बाबू गली में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के चार लोग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए. झुलसने वालों में तीन बड़े और एक बच्चा शामिल है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया है. मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है. पीड़ित परिवार ने अपने ही संबंधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ लोग घर में जबरन घुसे और पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार को आग के हवाले कर फरार हो गए.

परिवार का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

डीएसपी गौरव कुमार खान ने क्या बताया

घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है. मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है. पटना सिटी डीएसपी गौरव कुमार खान ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी.

आरोप की जांट में चुटी पुलिस

घायलों को अस्पताल भेजा गया है और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके. डीएसपी ने कहा है कि हम जल्द पता लेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था. अगर यह घटना सोची समझी साजिश है तो हमला करने वाले हमसे बच नहीं पाएंगे.