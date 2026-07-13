तेजाब, आग और फिर…देह व्यापार रोका के खिलाफ उठाई आवाज; तो जिंदा आग के हवाले किया यूवक

Patna Bunty Murder Case: पटना में फास्ट फूड कारोबारी बंटी कुमार की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है. आरोप है कि सेक्स रैकेट का विरोध करने की वजह से बंटी को निशाना बनाया गया. बदमाशों ने कथित तौर पर उसका अपहरण करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी. शव मिलने के बाद उसके साथ की गई हैवानियत के कई आरोप सामने आए हैं, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है.

अपहरण के बाद बंटी के साथ की गई बेरहमी

जानकारी के मुताबिक, न्यू करबिगहिया निवासी बंटी कुमार का छह जुलाई की रात अपहरण किया गया था. आरोप है कि बदमाश उसे पटना जंक्शन के पास से ऑटो में बैठाकर ले गए. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और शरीर पर तेजाब डालने की बात भी सामने आई है.

कुछ दिनों बाद उसका शव अथमलगोला थाना क्षेत्र के फुलैलपुर गांव के पास मिला. परिजनों का कहना है कि शव की हालत बेहद खराब थी. शरीर के कई हिस्सों पर जलने के निशान थे और सिर पर चोट के निशान मिले. पोस्टमार्टम में भी सिर पर किसी भारी वस्तु से वार और पिटाई के कारण मौत की आशंका जताई गई है.

पहचान छिपाने के लिए टैटू मिटाने का आरोप

बंटी अपनी मां से बेहद लगाव रखता था. इसी वजह से उसने अपने दाहिने हाथ पर मां के नाम का टैटू बनवा रखा था. परिजनों का आरोप है कि हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए चाकू से उस टैटू को मिटाने की कोशिश की. परिवार के अनुसार, शव की पहचान हाथ में पहने कड़े, पैर में लगी रॉड और अन्य निशानों से हो सकी. पोस्टमार्टम के दौरान डीएनए जांच के लिए नमूना और बिसरा भी सुरक्षित रखा गया है.

सेक्स रैकेट को लेकर हुआ था विवाद

परिजनों का आरोप है कि बंटी और मुख्य आरोपी रविश कुमार के बीच करीब 15 दिन पहले सेक्स रैकेट को लेकर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि रविश कुछ लोगों के साथ इलाके में आता-जाता था, जिस पर बंटी ने आपत्ति जताई थी. परिजनों के अनुसार, बंटी ने रविश को मोहल्ले का माहौल खराब होने की बात कहते हुए ऐसा काम बंद करने के लिए कहा था. आरोप है कि इसी विवाद के बाद उसे धमकी दी गई थी. परिवार का दावा है कि अपहरण के दिन भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी.

सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की घटना

परिजनों के मुताबिक, छह जुलाई की रात बंटी की बेटी ने फोन कर पूछा था कि पापा कब घर आएंगे. बंटी ने कहा था कि वह दुकान का हिसाब-किताब कर लौट रहा है, लेकिन वह वापस नहीं आया. जांच में सामने आया है कि बंटी के अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. आरोप है कि उसे पटना जंक्शन के पास से ले जाया गया और फिर बाइपास की ओर ले जाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल

बंटी के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि अपहरण के बाद समय रहते कार्रवाई होती तो शायद बंटी की जान बच सकती थी. परिवार का कहना है कि एक आरोपी के भाई को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए.

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14 साल पहले हुई शादी

बंटी की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं. बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था. बंटी दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

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