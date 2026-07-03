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Maharashtra Crime: इलाज का बिल मांगते ही भड़का मरीज, डॉक्टर और स्टाफ पर रॉड-डंडों से कराया हमला, पैसे मांगने पर बढ़ा विवाद

डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया, जिसमें इंजेक्शन और ड्रिप लगाई गई. इसके बाद अस्पताल का बिल करीब 2 हजार रुपये बना, जिसे बाद में कम कर लगभग 1500 रुपये कर दिया गया. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 3, 2026 12:00:26 PM IST

Maharashtra Crime: इलाज का बिल मांगते ही भड़का मरीज, डॉक्टर और स्टाफ पर रॉड-डंडों से कराया हमला, पैसे मांगने पर बढ़ा विवाद


Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए. दरअसल, यह मामला अस्पताल में हुई गुंडागर्दी से जुड़ा है. कल्याण पूर्व स्थित जानकी ग्लोबल हॉस्पिटल में मरीज द्वारा इलाज का बिल मांगने पर कहा-सुनी हुई, जिसके बाद उसने डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला करना शुरु कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू नाम का एक मरीज बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था.

डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया, जिसमें इंजेक्शन और ड्रिप लगाई गई. इसके बाद अस्पताल का बिल करीब 2 हजार रुपये बना, जिसे बाद में कम कर लगभग 1500 रुपये कर दिया गया. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले के बारे में. 

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बिल भरने की जगह पर की स्टाफ की पिटाई 

जानकारी के मुताबिक अस्पताल द्वारा बिल मांगे जाने पर मरीज इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ ही कुछ डॉक्टरों को नीचे बुलाकर रॉड और डंडों से पिटाई की. आरोप है कि पहले मरीज द्वारा GPay से भुगतान करने की बात कही गई, जिसके बाद उसने कर्मचारियों से कहा कि उसका दोस्त अस्पताल के नीचे पैसे लेकर खड़ा है. वहीं, अस्पताल के कर्मचारी जब उसके साथ नीचे पहुंचे तो, वहां पहले से उसके कुछ दोस्त रॉड और डंडे लेकर मौजूद थे. हमला करने के बाद कुछ डॉक्टर और स्टाफ को चोटें आईं हैं.

अस्पताल के डॉक्टर अशोक ने बताया कि मरीज का सामान्य इलाज किया गया था और अस्पताल प्रबंधन ने मानवीय आधार पर बिल भी कम कर दिया था. इसके बावजूद मरीज ने बिल भरने के बजाय लोगों पर हमला करना शुरु कर दिया. 

पुलिस ने शुरु की आरोपियों की तलाश 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीज द्वारा अस्पताल के कर्मियों पर किए गए हमले की पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. मामले की शिकायत के बाद कोळसेवाड़ी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अस्पताल जैसे स्थान भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे.

Tags: Maharashtra Crime
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