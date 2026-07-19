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School Girl Attack: स्कूल जा रही थी छात्रा, अचानक पीछे से आया एक लड़का, फिर कर दिया कांड

School Girl Attack: पटियाला में स्कूल जा रही छात्रा पर दिनदहाड़े तेजधार हथियार से हमला किया गया. यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 10:08:55 PM IST

Patiala Schoolgirl Attack: पटियाला में स्कूल जा रही छात्रा पर दिनदहाड़े हमला (फोटो साभार: प्रतीकात्मक)
Patiala Schoolgirl Attack: पटियाला में स्कूल जा रही छात्रा पर दिनदहाड़े हमला (फोटो साभार: प्रतीकात्मक)


Patiala School Girl Attack: पंजाब के पटियाला से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. स्कूल जा रही एक छात्रा पर दिनदहाड़े एक युवक ने तेजधार नुकीले हथियार से हमला कर दिया. पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच में आरोपी के परिजनों ने दावा किया है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, जबकि पुलिस उसके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, घटना 17 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे पटियाला के बिशन नगर इलाके की है. छात्रा रोज की तरह बैग लेकर स्कूल जा रही थी. उसने स्कार्फ से अपना चेहरा ढका हुआ था और गली नंबर-9 से गुजर रही थी. इसी दौरान एक युवक पीछे से दौड़ता हुआ आया और अचानक छात्रा पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया. वार करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. अचानक हुए इस हमले से छात्रा दर्द से कराहते हुए सड़क किनारे बैठ गई.

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CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी घटना

घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी के एक हाथ में बैग था, जबकि दूसरे हाथ में नुकीला हथियार था. कुछ ही सेकंड में उसने छात्रा के बेहद करीब पहुंचकर लगातार वार किए और तुरंत वहां से भाग निकला. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि छात्रा को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इसके बाद वह दर्द से रोते हुए सड़क किनारे बैठ गई.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाई मदद

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने छात्रा की हालत देखकर उसके परिजनों को सूचना दी. परिवार के सदस्य उसे तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि छात्रा को हल्की चोट आई है. पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने पैंट पहन रखी थी, जिससे गंभीर चोट लगने से बचाव हो गया. इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

आरोपी हिरासत में, मानसिक स्थिति की जांच

थाना लाहौरी गेट के प्रभारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को घटना के अगले ही दिन हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान संजय उर्फ मूसा, निवासी विकास कॉलोनी के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान उसके परिजनों ने बताया कि वह मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा है. पुलिस अब उसके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मानसिक बीमारी का दावा कितना सही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच जारी

पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. यदि आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दावे सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. वहीं, यदि किसी अन्य पहलू का खुलासा होता है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पटियाला की यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. राहत की बात यह है कि छात्रा को गंभीर चोट नहीं आई और आरोपी पुलिस की हिरासत में है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि हमला किन परिस्थितियों में किया गया और आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर किए गए दावे कितने सही हैं.

Tags: Punjab PoliceSchool GirlSchool Girl Attack
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