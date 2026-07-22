Patiala Murder Case: पत्नी का गैर मर्द से संबंध, अक्सर पति के साथ होता नोकझोंक, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर किया कांड

Patiala Murder Case: पंजाब के पटियाला जिले के हरिमाजरा गांव से एक हैरान करने वाला हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामला तब सामने आया जब पीड़ित सुखविंदर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के अंबाला जिले के डंडियाना गांव निवासी मोती राम ने पुलिस को शिकायत दी. उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार सुखविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 20 जुलाई को उन्हें पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH), सेक्टर-32 रेफर कर दिया.

पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटें थीं और वह बेहोशी की हालत में थे. डॉक्टरों कीशिकायतकर्ता मोती राम ने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह की पत्नी हरजीत कौर के शिंदर सिंह नामक व्यक्ति के साथ कथित रूप से संबंध थे. उन्होंने दावा किया कि दोनों के बीच नजदीक तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पत्नी के कथित संबंध को लेकर पहले भी होते थे विवाद

शिकायतकर्ता मोती राम ने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह की पत्नी हरजीत कौर के शिंदर सिंह नामक व्यक्ति के साथ कथित रूप से संबंध थे. उन्होंने दावा किया कि दोनों के बीच नजदीकियों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 19-20 जुलाई की रात हरजीत कौर और शिंदर सिंह ने मिलकर सुखविंदर सिंह पर हमला करने की योजना बनाई. आरोप है कि हमला किसी भारी वस्तु से किया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

घटना के बाद घनौर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सबूतों, बयानों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है और अदालत में आरोप साबित होना बाकी है.

परिवार और पुलिस के सामने कई सवाल

यह मामला पारिवारिक विवाद, कथित संबंध और हत्या के आरोपों से जुड़ा होने के कारण चर्चा में है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या थे और इसमें किन लोगों की भूमिका रही. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. फिलहाल पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.