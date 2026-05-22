Punjab Crime: महिला के पहले पति की हो गई मौत तो दूसरे से रचा ली शादी, अब किसी तीसरे से अवैध संबंध… हसबैंड ने किया कांड

Punjab Crime News: पंजाब के पटियाला से अवैध संबंध के शक में हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. पूरा मामला जिले के त्रिपड़ी इलाके का है, जहां अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपी ने महिला पर करीब 10 वार किए. वारदात के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर घटना कबूल की और दावा किया कि उसने भी जहरीली दवा पी ली है.

महिला की पहचान 43 साल की मीनाक्षी के रूप में हुई है. उसे गंभीर हालत में सरकारी राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आईसीयू में इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी पति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

महिला के पहले पति की हो गई थी हार्ट अटैक से मौत

मीनाक्षी की मां कलावंती ने बताया कि उसकी बेटी के पहले पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. इसके बाद साल 2016 में उसने दीपक उर्फ मूसा से दूसरी शादी की थी. आरोप है कि दीपक नशे का आदी था और अक्सर मीनाक्षी के साथ मारपीट करता था.

आरोपी को कराया गया था नशा छुड़ाओ केंद्र में भर्ती

कलावंती ने बताया कि उसके खिलाफ नशा तस्करी के दो मामले भी दर्ज हैं. उसे नशा छुड़ाओ केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह वहां से भाग आया था. परिजनों के मुताबिक सुबह करीब आठ बजे आरोपी ने मीनाक्षी पर चाकू से कई वार किए.

वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी पर अन्य पुरुषों से संबंध होने का शक करता था. इसी शक के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया. परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि इन दिनों अवैध संबंधों में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.