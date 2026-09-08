Pathankot Viral Video: बेजुबान के साथ ऐसी बेरहमी क्यों? डंडों से पिल्ले की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस जांच जारी

Pathankot Viral Video: हाल ही में पठानकोट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल यहां एक इंसान की क्रूरता की तस्वीरें देखने को मिली हैं. एक इंसान इतना करूर हो जाएगा कि एक बेजुबान को डंडों से पीट-पीट कर ही मार देगा यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब पठानकोट में एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई जिसमें एक शख्स अपने हाथ में डंडा पकड़े हुए हैं जो एक कुत्ते के बच्चे पर जबर्दस्त प्रहार कर रहा है.

वायरल हुआ वीडियो

इतना ही नहीं, वो शख्स इतनी जोर से मार रहा है कि उस कुत्ते के बच्चे की मौत हो गई. वहीं इसका CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई इसके बाद इसकी शिकायत भी पुलिस में की गई है और जैसे ही यह शिकायत और वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस हरकत में आई ओर तुरंत इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स की तलाश शुरू की गई जिसके चलते पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. बता दें कि यह पूरी घटना पठानकोट के दौलतपुर के इलाके की बताई जा रही है.

🚨 THE FOOTAGE IS GENUINE. THE CRUELTY IS REAL. 🚨 A defenceless community dog was brutally beaten, and this cannot be dismissed as “just a video.” This is animal cruelty captured on camera. The person responsible must be identified, investigated and prosecuted without delay.… https://t.co/pT3Zfu6uXJ pic.twitter.com/9RwKsR6vsC — Paws Unmute | Animal Justice (@pawsunmute) September 7, 2026

लोगों ने मदद की लगाई गुहार

बता दें कि एक बेबस कम्युनिटी कुत्ते को बेरहमी से पीटा गया, और इसे सिर्फ़ एक वीडियो कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. यह जानवरों पर ज़ुल्म कैमरे में कैद हुआ है. वहीं लोगों की अपील है कि ज़िम्मेदार व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और बिना देर किए उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए. वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि, एक बेज़ुबान पीड़ित को अब भी इंसाफ़ मिलना चाहिए. ज़ुल्म के नतीजे तो होने ही चाहिए.