Kerala News: 13 साल की छात्रा की शिकायत ने मचाई हलचल, जांच में सामने आया नया सच, छह लोगों को मिली राहत

Kerala News: केरल के पत्तनमथिट्टा जिले से सामने आया एक संवेदनशील मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. 13 वर्षीय छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई कथित यौन शोषण की शिकायत की जांच में अब तक आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच, मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर शिकायत में कई विसंगतियां सामने आई हैं. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जारी रहेगी.

यह मामला तब सामने आया जब नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल में आयोजित एक काउंसलिंग सत्र के दौरान दावा किया कि उसके साथ कई सहपाठियों ने यौन शोषण किया है. छात्रा ने अपने बयान में एक ऐसे सहपाठी का भी नाम लिया, जिसके साथ पहले उसका कथित संबंध था. स्कूल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचाई, जिसके बाद शिकायत पुलिस को भेजी गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने POCSO Act के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने चार नाबालिगों सहित कुल छह लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. साथ ही छात्रा की मेडिकल जांच भी कराई गई. पुलिस के अनुसार, मेडिकल परीक्षण में कथित यौन शोषण से जुड़े कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले. इसके अलावा, विस्तृत पूछताछ के दौरान छात्रा के बयानों में कई विरोधाभास भी सामने आए। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियों को शिकायत की सत्यता पर संदेह हुआ.

हिरासत में लिए गए सभी लोग रिहा

जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होने के बाद शुक्रवार शाम को हिरासत में लिए गए सभी छह लोगों को रिहा कर दिया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल वर्तमान जांच के निष्कर्षों पर आधारित है और यदि भविष्य में कोई नया साक्ष्य सामने आता है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ब्रेकअप के एंगल की भी जांच

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि छात्रा ने लगभग दो सप्ताह पहले अपने एक सहपाठी के साथ ब्रेकअप किया था. जांचकर्ताओं को आशंका है कि शिकायत इसी घटनाक्रम के बाद दर्ज कराई गई. हालांकि, पुलिस ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है और कहा है कि सभी संभावित परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच जारी है.

संवेदनशील मामलों में सतर्क जांच जरूरी

POCSO जैसे मामलों में हर शिकायत को गंभीरता से लेना कानून और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. साथ ही जांच एजेंसियों के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वे तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचें, ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन न हो.

पत्तनमथिट्टा POCSO मामला इस बात की याद दिलाता है कि संवेदनशील मामलों में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच जारी रखे हुए है और मामले से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.