Parvinder Jhota Murder: कौन थे परविंदर झोटा? पंजाब में नशे के खिलाफ चला रहे थे मुहिम; मेडिकल स्टोर पर बहस के बाद कैसे हुई हत्या?

Who Was Parvinder Jhota: पंजाब में ड्रग्स की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है. राज्य में ड्रग्स की बिक्री और गलत इस्तेमाल के खिलाफ कई लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है. ऐसे ही एक शख्स परविंदर झोटा थे, जो मानसा और आस-पास के इलाकों में अपने एंटी-ड्रग कैंपेन के लिए मशहूर हुए थे. मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को सुबह मानसा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना एक मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ ड्रग्स की कथित बिक्री को लेकर हुई बहस के बाद हुई. इस घटना में झोटा का एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया. ऐसे में चलिए जानें कि परविंदर झोटा कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई?

परविंदर झोटा कौन थे?

परविंदर झोटा पंजाब के मानसा और आस-पास के इलाकों में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक एक्टिविस्ट थे. उन्होंने ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और मेडिकल स्टोर के ज़रिए ड्रग्स की कथित बिक्री के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. सोशल मीडिया पर भी उनका एक्टिविज़्म बढ़ रहा था, जिससे उन्हें लोकल पहचान मिली.

झोटा का नाम 2023 में भी सुर्खियों में आया था. उस समय, उस पर एक मेडिकल स्टोर के मालिक से झगड़ा करने और अपने समर्थकों के साथ मिलकर उसे जूतों की माला पहनाकर बाजार में घुमाने का आरोप लगा था. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और बाद में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 15 जुलाई, 2023 को उसे मारपीट, बिना इजाज़त घुसने और दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, वह सितंबर 2023 में जेल से रिहा हो गया.

मेडिकल स्टोर पर क्या हुआ?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, परविंदर झोटा मंगलवार सुबह एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचा. बताया जा रहा है कि उसने दुकानदार से एक बुजुर्ग आदमी को नशीली दवाएं बेचने के बारे में पूछा. इस पर दोनों के बीच बहस हो गई. बहस बढ़ने पर, मेडिकल स्टोर के मालिक ने कथित तौर पर झोटा को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना में उसका एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद, आरोपी कथित तौर पर मेडिकल स्टोर बंद करके मौके से भाग गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. जैसे ही घटना की खबर फैली, झोथा के समर्थक उसके घर पर इकट्ठा होने लगे, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया.

आखिरी बहस फेसबुक लाइव पर रिकॉर्ड की गई

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि झोटा फेसबुक पर लाइव था, मेडिकल स्टोर के अंदर दुकानदार से सवाल कर रहा था. वीडियो में, वह CCTV फुटेज मांगता हुआ और आस-पास खड़े लोगों से DSP से संपर्क करने की अपील करता हुआ दिख रहा है. चार मिनट की बहस के दौरान, उसका मोबाइल फोन जमीन पर गिर गया, जिससे लाइव रिकॉर्डिंग खत्म हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान गोली चली. परविंदर झोटा की हत्या ने पंजाब में चल रहे एंटी-ड्रग कैंपेन और कानून-व्यवस्था की समस्या पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. हत्या के हालात और आरोपियों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही कन्फर्म होगी.