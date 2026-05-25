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बच्चों समेत नहर में कूदे मां-बाप, तेज बहाव में बह गए तीन मासूम, दिल झकझोर देगा मामला

Punjab Crime News: पंजाब के मोहाली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दंपति अपने बच्चों के साथ नहर में कूद गया. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दंपति को बचा लिया लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण मासूम पानी में बह गए.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 25, 2026 1:01:33 PM IST

माता-पिता तीन बच्चों के साथ नहर में कूद गए.
माता-पिता तीन बच्चों के साथ नहर में कूद गए.


Punjab Crime News: पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोई मां-बाप अपने बच्चों को कैसे मार सकते हैं. दरअसल, पंजाब के पटियाला के राजपुरा में मोहाली निवासी पति-पत्नी अपने तीन नाबालिग बच्चों को लेकर कथित तौर पर नहर में कूद गए. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने दंपति को तो बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चे नहर के तेज बहाव में बह गए. घंटों की मशक्कत के बाद बच्चों को नहर से निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

जानकारी के अनुसार, राजपुरा के पास मंडोली पुल से लगभग एक किलोमीटर आगे परिवार ने नहर में छलांग लगा दी. हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आखिर परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार मोहाली के लांडरां के पास स्थित मोजपुर में रहता था. 

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कहां हुई घटना?

पंजाब पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को एक ही परिवार के पांच लोग नहर में कूद गए थे. इसमें तीन बच्चे और उनके माता-पिता थे. ये घटना राजपुरा के मंडोली पुल के आसपास हुई. घटना देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण दो लड़कियां और एक लड़का पानी में बह गए. स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया है. 

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मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान 12 वर्षीय राजवीर और उसकी दो बहनें 14 वर्षीय मुस्कान और 7 वर्षीय एकम के रूप में हुई है. वहीं पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजपुरा सिविल अस्पताल में भेजा. वहीं दंपति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके बयान दर्ज करने के बाद ही आत्महत्या की कोशिश और बच्चों के साथ नहर में कूदने का कारण पता चल सकेगा.

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Tags: punjab news
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