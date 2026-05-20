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मां-बाप के सोते ही एक्टिव होता था बेटा, बगल के कमरे में बनाए जवान लड़कियों के हजारों अश्लील वीडियो

Hardoi Secret Video Case: हरदोई पुलिस ने टेलीग्राम-इंस्टाग्राम पर अश्लील सामग्री बेचने वाले प्रयागराज के बीटेक युवक को गिरफ्तार किया. एआई वीडियो शिकायत से शुरू जांच में 1.20 करोड़ लेनदेन और कई आपत्तिजनक सामग्री मिली.

By: Munna Verma | Last Updated: May 20, 2026 5:05:52 PM IST

Hardoi Secret Video Case: इंस्टाग्राम-टेलीग्राम से चल रहा था अश्लील कंटेंट का धंधा
Hardoi Secret Video Case: इंस्टाग्राम-टेलीग्राम से चल रहा था अश्लील कंटेंट का धंधा


Hardoi Secret Video Case: हरदोई पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध का खुलासा करते हुए प्रयागराज निवासी बीटेक पास युवक को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर 21 चैनल और ग्रुप बनाकर अश्लील सामग्री बेचने का अवैध कारोबार चला रहा था. आरोपी के बैंक खातों में लगभग 1.20 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है, जबकि हजारों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी बरामद की गई हैं.

इस पूरे मामले की शुरुआत अप्रैल में हुई, जब हरदोई के एक छात्र ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि उसका एआई तकनीक से बना अश्लील वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और डिजिटल ट्रेल के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई.

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21 टेलीग्राम चैनल से चल रहा था संगठित नेटवर्क

जांच में सामने आया कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के बमरौली निवासी विकास नाम का युवक इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था. उसने टेलीग्राम पर 21 अलग-अलग चैनल और ग्रुप बना रखे थे, जहां वह पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए अश्लील सामग्री उपलब्ध कराता था.

सब्सक्रिप्शन मॉडल से कमाई का खेल

आरोपी ने कमाई के लिए अलग-अलग प्लान तैयार कर रखे थे. 350 रुपये में मासिक, 450 रुपये में तीन महीने और 600 रुपये में छह महीने का सब्सक्रिप्शन देकर वह यूजर्स को चैनलों का एक्सेस देता था. शुरुआती जांच में करीब 7000 सब्सक्राइबर उसके नेटवर्क से जुड़े पाए गए.

करोड़ों की कमाई और बैंक खातों की जांच

पुलिस के अनुसार, आरोपी के तीन बैंक खातों में लगभग 1.20 करोड़ रुपये जमा पाए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह सिर्फ हालिया ट्रांजेक्शन हैं, जबकि पिछले वर्षों का लेनदेन इससे कहीं अधिक हो सकता है. वित्तीय जांच अभी जारी है.

तकनीक का गलत इस्तेमाल कर जुटाता था कंटेंट

बीटेक स्नातक होने के कारण आरोपी तकनीकी रूप से काफी सक्षम था. वह किसी भी वीडियो का छोटा क्लिप या स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस जैसी तकनीकों की मदद से उसकी असली फाइल तक पहुंच जाता था और फिर उसे डाउनलोड कर अपने चैनलों पर अपलोड कर देता था.

परिवार को नहीं थी गतिविधियों की भनक

आरोपी के पिता भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त बताए जा रहे हैं. परिवार को लंबे समय तक यही लगता रहा कि वह किसी ऑनलाइन नौकरी या डिजिटल काम में लगा है, जबकि वह पर्दे के पीछे अवैध कंटेंट का बड़ा नेटवर्क चला रहा था.

पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अब तक की जांच में 10 हजार से अधिक अश्लील वीडियो और लगभग 40 हजार आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद की गई हैं. पुलिस अन्य नेटवर्क और जुड़े लोगों की भी जांच कर रही है.

Tags: Secret Video
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