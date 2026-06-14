Palghar Love Jihad Case: पालघर लव जिहाद केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, वकील बोले- ‘दोनों बीच प्रेम संबंध थे और…’

Palghar Love Jihad Case Update: महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहाणू में चर्चित कथित लव जिहाद और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. मामले के मुख्य आरोपी को पालघर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के भरूच से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के बाद 19 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

वहीं मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जिम्मेदारी ठाणे की डीसीपी मीना माकवाना को सौंपी गई है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दहाणू पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है.

लड़कियों को धोखे का शिकार बनाने का आरोप

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि घोलवड और बोर्डी क्षेत्र की जैन एवं मारवाड़ी समाज की कुछ लड़कियों को कथित रूप से धोखे का शिकार बनाया गया था. संबंधित परिवार इन्हीं समुदायों से जुड़े बताए जा रहे हैं.

बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने इस मामले को लेकर दावा किया था कि कुछ लड़कियों, जो बाद में साध्वी बनीं, उन्हें स्टूडेंट वीजा पर लंदन भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है.

‘मानव तस्करी रैकेट की हो सकती है भूमिका’

उन्होंने आशंका जताई थी कि इस पूरे मामले के पीछे किसी संगठित गिरोह या मानव तस्करी रैकेट की भूमिका हो सकती है. एसआईटी को इस पहलू की भी गहराई से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक संसाधनों, धन के स्रोत और उन्हें मिले कथित समर्थन की भी जांच की जाएगी.

चित्रा वाघ ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें विश्वास है कि जांच के माध्यम से पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा.

हिंदू संगठनों ने किया था दहाणू बंद का आह्वान

इस बीच घटना के विरोध में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने दहाणू बंद का आह्वान किया था. इस बंद को व्यापारियों, नागरिकों तथा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला.

मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने दहाणू पुलिस स्टेशन में पदस्थापित पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश आघाव को निलंबित कर दिया है. वहीं दहाणू पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी किरण पवार का तबादला कर उनकी जगह जितेंद्र ठाकूर को नियुक्त किया गया है.

फिलहाल एसआईटी और पुलिस की संयुक्त जांच जारी है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

आरोपियों के वकील ने क्या कहा?

दूसरी तरफ आरोपियों के वकील सुधीर गुप्ता ने कहा कि युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना भी था. उनके अनुसार यह मामला किसी भी तरह से लव जिहाद का नहीं है.

वकील ने यह भी दावा किया कि आरोपी की मां हिंदू हैं और परिवार कई वर्षों से एक साथ रह रहा है. उन्होंने कहा कि पहले गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को राहत दी थी.