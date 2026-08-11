Maharashtra Crime: पालघर में सहेली के साथ हाईवे पर खड़ी थी लड़की, उठा ले गए दो बाइक पर सवार छह लोग, फिर किया कांड

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के पालघर जिले के तलासरी में एक लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक अपनी दोस्त के साथ घूमने गई एक लड़की को छह लोगों ने जबरदस्ती उठाकर गैंगरेप किया. लड़की अपनी दोस्त के साथ हाईवे पर खड़ी थी, तभी दो बाइक पर सवार छह लोग आए, फिर लड़की और उसकी सहेली को धमकाया. इसके बाद उसे एक बंद डाक बंगले में अगवा करके ले गए. आरोपियों ने बारी-बारी से लड़की के साथ दरिंदगी की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

वारदात के बाद पीड़िता हिम्मत जुटाकर तलासरी पुलिस स्टेशन पहुंची और आपबीती सुनाई. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पालघर पुलिस ने तुरंत विशेष टीमों का गठन किया.

तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

तलासरी पुलिस ने कुछ ही घंटों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन फरार आरोपियों की तलाश पुलिस निरीक्षक अजय गोरड की टीम कर रही है.

दूसरी तरफ इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों और महिला संगठनों में गुस्सा है. लोगों ने मांग की है कि सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके.

पुलिस का क्या है कहना?

वहीं तलासारी पुलिस का कहना है कि बाकी बचे तीनों आरोपियों को भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.